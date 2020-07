【跑步迷思】戴口罩跑等於高原訓練？　只得其感覺而不得其實

這兩天開始規定戶外跑步期間需佩戴口罩,相信大家都要點時間適應。坊間甚至有指這做法等同「高原訓練(altitude training)」,又是否真的有根據? 文:潘梓竣博士(Dr. Eric Poon)

何謂「高原訓練」?

高原訓練又稱「低氧訓練(hypoxic training)」 ,是指在低於正常水平面(sea-level)氧氣含量的環境下練習,過往在高水平耐力運動(如長跑、公路單車和三項鐵人)十分流行。

【口罩令下市民做運動】

簡單來說,高原的空氣比較稀薄,氧氣分壓(partial pressure)下降,故身體需要製造比平常多的紅血球(red blood cells)和血紅素(hemoglobin),以提升攝氧效能應付環境所需。當運動員經過一段時間適應高原環境後,血液帶氧能力上升,回到平地比賽時表現自然更優勝。

理想的高原訓練應在海拔1800米至2300米間進行,最少持續一至兩個月才有顯著心肺改善效果。不少歐美、非洲國家,以至中國內地皆設有高原基地供精英運動員訓練。

長時間在高原地區訓練,才會有高原訓練的效果。(由作者提供)

與佩戴口罩的分別?

然而,佩戴口罩運動雖然會因吸氣阻力增加,令運動時的攝氧量減少,但其實空氣中的氧氣分壓並沒有改變(即空氣並非變得「稀薄」),因此並不足以刺激身體內的血紅素和紅血球。

雖然天時暑熱,但大部份跑步的市民都乖乖戴上口罩。(資料圖片/袁志浩攝)

過往坊間亦曾流行一種「訓練面罩(training mask)」,聲稱這類工具可模仿高原低氧訓練,增強心肺功能。可是國外研究指出,它對提升最大耐力表現的作用有限。原因如下:

(i)面罩的確能訓練呼吸肌群(如肋間肌和橫隔膜),令呼吸時吸入的氣體增加。然後,這些額外的氣體大多只會停留在氣管和胸腔間,內裏的氧氣未必能真正滲透入肺部內的血管,繼而帶到全身肌肉用作釋放能量。

(ii)若刻意用力呼吸,亦會令胸腔上下擺動增加,有機會影響跑步節奏和流暢性。

(iii)佩戴面罩也會令運動強度減低,對建立跑速沒有幫助。

(iv)正如上文指出,身體需要連續長時間處身低氧環境才會有高原生理效果,短暫佩戴面罩作用有限。

綜合上述分析,佩戴口罩跑步雖然或能帶來高原訓練的辛苦「感覺 」,但訓練效果卻不能相提並論。大家必須量力而為,循序漸進,以免發生意外!

參考文獻:Porcari, J., Probst, L., Forrester, K., Doberstein, S., Foster, C., Cress, M., & Schmidt, K. (2016). Effect of Wearing the Elevation Training Mask on Aerobic Capacity, Lung Function, and Hematological Variables. Journal of Sports Science & Medicine, 15(2), 379-86.

【本文獲EP Fitness & Health 運動科學 • 香港授權轉載】

【作者是運動科學系博士,認可體能訓練專家(NSCA-CSCS)。平日工作需接觸海量怪獸學術文章理論,但更愛閒時把它們轉化為正常人類語言,把運動科學實踐於社區當中。】

適合跑步的訓練口罩,要注意的9件事:

