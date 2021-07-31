陸地武術人生︱吸納黃淳樑葉正兩家八斬刀法　改良成武聯段位教材

【武備志編按】本文節錄自《陸地武術人生——從詠春、截拳道到八段錦》 〈集兩家之所長〉一節。作者陸地博士於1980年代師從詠春師傅黃淳樑，後師從葉問次子葉正。除詠春外，他還受業於李小龍直傳弟子黃錦銘，是黃錦銘認可的截拳道傳人。1997年，陸地在李小龍遺孀李蓮達正式授權下，創立了「振藩截拳道香港分會」（現稱香港振藩截拳道總會），及於2000年在黃錦銘授權下設立「振藩國術館」，宏揚國粹。此外，陸地亦師從少林寺四大金剛之一的釋延王，學習有助強身健體、延年益壽的易筋八段錦內功。

在今年香港書展的作家座談會中，陸博士分享他的習武歷程，當中提及在這本著作中談及的武術心得。例如黃淳樑系和葉正系的詠春，他們對打小念頭、尋橋和標指三套拳法有何不同看法？又談及李小龍在創立截拳道時雖然有參考詠春，但兩種武術發力方式有何不同？書中除了拳理解說外，亦不乏作者的見聞和對武學文化的心得，行文思路清晰，解說流暢有序，讀者既看作者武術人生，亦看武學精辟分析。

本次節選部份是作者論述黃淳樑和葉正兩位師傅對詠春兵器：六點半棍和八斬刀用法有何異同心得？又作者如何歸納師傳後，實踐改良得出自己的心得。【武備志】稍後會推出本書第二篇書摘，作者談兩家對「尋橋」的看法。



〈集兩家之所長〉

能夠抱持住「一種詠春，各自演繹」這種審慎但開放的態度，或許就是為什麼詠春拳可以發展出現在這麼多不同派系，在世界各地遍地開花的原因。而對於陸地來說，曾經先後師承黃淳樑與葉正，自然會有更深入的體驗，他發現原來即使同是跟葉問學藝的師兄弟，各自也有不同的心得和風格。「葉正師父教我的東西，跟黃淳樑師父很不同，不同的意思是指動作不同。首先是因為兩人的身形有別，葉正比較高大，加上他是葉問的兒子，自然比較著重中國傳統武術所講的腰馬力。而黃淳樑師父比較矮細，也由於他實戰的經驗比較多，所以他會很著重步法和走位，以靈活多變為主。黃淳樑師父曾教我退馬擸打，就是借退後一步時的反彈力打回去。在他的步法中，退馬是很重要的，所以日後也影響了我在教徒弟時也很著重退馬。而葉正師父的腰馬力就練得很厲害，記得有次他去英國做講座，表演打木人樁，他的腰馬轉動很犀利，其中有一下轉身，他用了腰馬發勁，竟然把木人樁的樁手『呯』一聲就打斷了。所以，我跟葉正師父學習最大的禆益，就是大大提升了我在腰馬發力方面的運用。」

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陸地說自己很幸運，可以從兩位風格不同的師父身上，各取所長地學習到不同的技藝，再將兩者變成自己的東西。這方面，尤其是在詠春兩種兵器 ──六點半棍和八斬刀之上最能體會得到。「兩位師父都曾分別教過我六點半棍，兩個版本都有相同與不同的地方。不同之處在於套路出招的次序，相同的地方就是兩位的棍都講求腰馬力。所謂『拳怕少壯，棍怕老郎』，意思就是，年輕人的拳頭自然比較重，但當用到棍時，因為老人家懂得用腰馬力，所以打出來的力度就會比單純用臂力大得多。而事實上，我現在也常常跟徒弟這樣說，無論對手的手臂有多粗，也粗不過你的腰，所以懂得運用腰馬力的話，你一定會比對方大力。另外，兩位師父對六點半棍法那『半點』都有不同的解釋。黃淳樑師父認為，當棍打出去之後，一時之間是收不回來的，而那『半點』就是指打出去後，令支棍在中間改變方向，他這一下很特別，我們叫作『撐舟棍』，好像撐艇那樣撐落去。而葉正師父的解釋則是說，棍有一個最大的弱點，就是當對手躲過了你的棍尖，走進了棍中間的範圍，這樣你就很危險了。所以需要有『半點』，即是『半招』，當對手走進了棍中間的範圍時，你能夠將棍尖的力立即移往棍中間，即是整支棍任何一個點，你都能發到力，所以『半點』的威力其實是最大的，但也是最難練成的。我比較傾向葉正師父的這個講法，所以現在我教徒弟也多是這樣教。」

《陸地武術人生——從詠春、截拳道到八段錦》

作者： 陸地（口述）、Nico Tang​（撰文）

出版社：三聯書店

出版日期：2021年7月



至於刀法，又是另一個故事。當年，黃淳樑把八斬刀的心法和步法傳授給陸地後不久就因急病身故，幸好後來還有葉正幫他彌補了刀法方面的缺失。經過兩位師父先後傳授，後來陸地再與葉正反覆研究，在結合三人的心得之後，終於形成了今天與別不同的，一套充滿陸地風格的八斬刀法。「今時今日我打出來的刀，跟黃淳樑師父教出來的徒弟不同，跟葉正師父那邊的師兄弟也不同，這或許是因為我將黃淳樑師父的心法，與葉正師父的刀法，融會了在一起。但整體來說，我還是受黃淳樑師父的影響比較多。例如，我們詠春有一個很重要的口訣，就是『刀無雙發，棍無雙響』，意思就是使刀不會多過兩招，用棍也不會多於兩下，就要把對手擊倒。為了達到這個目標，步法便變得很重要。而黃淳樑師父向來都很著重步法和走馬，所以我的刀也受了他的影響，但就變了走偏門，即是從對方身體左右兩方走進去。傳統的刀，是正身上正身退，而我就是偏上偏退。事實上，因為八斬刀是兩把刀身很短的刀，如果與拿著長兵器的人對峙，走偏門其實會比直上直落更為有利。」

「又因為八斬刀的理論，跟詠春拳的理論，基本上可以說是完全倒轉的。例如，詠春拳有句口訣叫『來留去送，甩手直衝』。意思就像字面那樣，只要對方任何一隻手一鬆懈，就會產生空隙，我們就可以立即從中線『乘虛而入』。可是在八斬刀裡，卻變成了『來留不去送，甩手不直衝』。因為這時你手上的不是拳頭，而是兩把刀。我記得黃淳樑師父曾經說過，如果你『甩手直衝』的話，或許可以插中他一刀，甚至一刀就殺死了他，但這一刻身體仍然會有一兩下無意識的反射動作，所以這個時候，如果對方手上也有刀，他一個反射動作，隨時也能讓你中刀，結果兩個人就攬住一齊死了。又例如，拳法裡的另一句口訣：『追形不追手』，但刀卻是『追手不追形』。為什麼會相反呢？因為兵器交鋒，對方是想攞你命，他的目標就是你的身體，所以他要追你的形。但我們的刀很短，所以目標不是對方的身體，而是他拿著兵器的一雙手，用最短的距離斬傷對方的手，他沒法拿兵器便不用再打下去了。但別以為八斬刀很仁慈，只斬手，雖然前五節都是專斬手的，我稱它為『仁慈的刀』，但後三節卻是生死相搏的『奪命刀』。」

陸地博士練習木人樁。(《陸地武術人生──從詠春、截拳道到八段錦》，三聯書店提供)

因為手上多了兩把利器，只要擊中或被擊中一下就完了，這跟用拳頭打架完全不同。這也是為什麼八斬刀是詠春裡最後教，也是最少教的功夫。不是因為八斬刀是秘傳絕學，而是因為刀與拳的理論恰恰相反。黃淳樑更曾經說過，學刀的時候，會影響到拳法難以再進步，所以拳學不好，便不能學刀。他甚至認為，只要一學刀，拳法就會退步三年。「於是現在我都會要求徒弟，要學刀的話，至少花三年的時間去學，而且在學刀的同時也要繼續練拳，這樣在學完刀的時候，拳法還可以保持在三年前的水平；單純學刀的話，一來一回，拳法便會退步六年，結果變成學會了刀，卻失去了拳。」

而陸地跟葉正學刀，就足足學了八年。但有趣的是，他在黃淳樑身上學到了刀的心法，再加上自己的體會，竟反過來影響了葉正。「黃淳樑師父常提醒我們，要盡量避免用刺刀，因為八斬刀的刀身很闊大，並不適合刺，而且有名你叫，我們的刀本來就是擅長斬的。而即使你真的刺中了對方，一般人在中刀那一剎那，肌肉會立即收緊，把刀夾住，你要用力拔或是撬才能把刀抽出來，但這一瞬間的空隙，就足以讓對方反擊了。這句話影響我很深。而後來當我跟葉正師父學刀時，我發現第二節所教的刺刀有問題。於是我便跟葉正師父討論，我覺得刺刀是死刀來，一刺下去自己就死定了。而我這個想法，竟得到了葉正師父的認同，他也覺得刺刀是危險的，於是他便決定將刺刀改成了啄刀，即是好像啄木鳥那樣，用刀尖一啄就收，後來他還把這一招親手寫了進他的刀譜之內，這是我意想不到的。」在綜合了黃淳樑的心法、葉正的刀法，以及陸地自己多年來經過實踐之後的不斷改良，他的這套八斬刀法，最近便被國際武術聯合會，選為段位制標準課程裡的教材，這無疑是對他的一種肯定。

封面圖片出處：《陸地武術人生──從詠春、截拳道到八段錦》，三聯書店提供

【本書內容獲「三聯書店」授權轉載。】

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