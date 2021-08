無敵盃︱兩代名宿李耀東對錢師傑　暮年轉戰拳擊再上擂台感無憾

九月十八日「無敵盃」其中一場焦點賽事,是請來泰拳界兩大名宿李耀東師傅對戰錢師傑師傅轉戰拳擊賽事。兩位分別是八十及九十年代拳王更是同門師兄弟,職業生涯從未在台上對決。二人雖然已有逾十年時間未上擂台,但兩人同樣久經戰陣,十多年來亦不斷訓練香港頂尖拳手出賽,未知這次又會有什麼火花?



李耀東師傅是八九十年代香港著名泰拳拳王,自1982年首場賽事後,職業生涯11場賽事未嘗一敗,當中更錄得3場擊倒(KO)對手紀錄。十一年前47歲之齡打退役一戰後退出前線,這次重返擂台,李耀東笑言想藉此比賽看看身體是否健康。

他笑言這次抱著輕鬆心態對戰,徒弟比自己更緊張,雖然已有十年未上台,但因為這十年來經常要訓練拳手,還有擔任拳證,所以感到自己在搏擊界未曾停過。他表示因為要操練館內其他拳手比賽,所以到自己賽前一個月才展開備戰訓練,這次雖然是他首次打拳擊例賽事,但他其實很早便在鐵虎會學和教拳擊,所以對他來說都是已熟習的打法。

而對手錢師傑師傅有綽號「白旋風」之稱,是五屆香港泰拳拳王(1989/1990-1993),同樣也是有13年未再上擂台。他表示退役多年未想過會重返擂台,但由於熱愛拳擊運動多年來亦拳不離手,一次機緣下得到鍾培生邀請復出打拳擊比賽,由於從未接受過拳擊訓練,覺得非常具挑戰性,亦為考驗個人極限,於是毅然接受這次出戰。

他表示大家若果因為看拳擊只用雙手而認為比較簡單就大錯特錯,接觸過後會發現兩種運動其實有天淵之別,無論時間上掌握或者移動方式都要重新學習,由於攻擊目標大部份集中在頭部,也讓自己訓練這段日子吃盡苦頭,現在有時間就會不斷觀摩拳擊比賽從中加以學習和探討個人技術。他表示,年青時每場比賽都會感到緊張,反之現時感覺上是興奮多於一切,因為已達暮年,難得還可以上台比賽對自身已覺無憾!

【無敵盃賽程】

Fight 1 :潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

Fight 2 :造美人Kathy仔 Vs 口罩小姐 Ollie 3回合 2分鐘

Fight 3:吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

Fight 4:大J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

Fight 5:錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

Main Event:鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘



【比賽地點】

武圖App2

