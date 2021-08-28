無敵盃︱兩代名宿李耀東對錢師傑　暮年轉戰拳擊再上擂台感無憾

九月十八日「無敵盃」其中一場焦點賽事，是請來泰拳界兩大名宿李耀東師傅對戰錢師傑師傅轉戰拳擊賽事。兩位分別是八十及九十年代拳王更是同門師兄弟，職業生涯從未在台上對決。二人雖然已有逾十年時間未上擂台，但兩人同樣久經戰陣，十多年來亦不斷訓練香港頂尖拳手出賽，未知這次又會有什麼火花？



李耀東師傅是八九十年代香港著名泰拳拳王，自1982年首場賽事後，職業生涯11場賽事未嘗一敗，當中更錄得3場擊倒（KO）對手紀錄。十一年前47歲之齡打退役一戰後退出前線，這次重返擂台，李耀東笑言想藉此比賽看看身體是否健康。

他笑言這次抱著輕鬆心態對戰，徒弟比自己更緊張，雖然已有十年未上台，但因為這十年來經常要訓練拳手，還有擔任拳證，所以感到自己在搏擊界未曾停過。他表示因為要操練館內其他拳手比賽，所以到自己賽前一個月才展開備戰訓練，這次雖然是他首次打拳擊例賽事，但他其實很早便在鐵虎會學和教拳擊，所以對他來說都是已熟習的打法。

而對手錢師傑師傅有綽號「白旋風」之稱，是五屆香港泰拳拳王（1989/1990-1993），同樣也是有13年未再上擂台。他表示退役多年未想過會重返擂台，但由於熱愛拳擊運動多年來亦拳不離手，一次機緣下得到鍾培生邀請復出打拳擊比賽，由於從未接受過拳擊訓練，覺得非常具挑戰性，亦為考驗個人極限，於是毅然接受這次出戰。

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他表示大家若果因為看拳擊只用雙手而認為比較簡單就大錯特錯，接觸過後會發現兩種運動其實有天淵之別，無論時間上掌握或者移動方式都要重新學習，由於攻擊目標大部份集中在頭部，也讓自己訓練這段日子吃盡苦頭，現在有時間就會不斷觀摩拳擊比賽從中加以學習和探討個人技術。他表示，年青時每場比賽都會感到緊張，反之現時感覺上是興奮多於一切，因為已達暮年，難得還可以上台比賽對自身已覺無憾！

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【無敵盃賽程】

Fight 1 ：潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

Fight 2 ：造美人Kathy仔 Vs 口罩小姐 Ollie 3回合 2分鐘

Fight 3：吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

Fight 4：大J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

Fight 5：錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

Main Event：鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘



【比賽地點】

武圖App2

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