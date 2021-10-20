韓國武術比賽體現傷健共融　疫下9地區200選手線上競技

新冠疫情反覆不定，香港傷健扶青社早前舉行「韓國武術國際慈善邀請賽」，邀請世界各地好手線上競技，以武術鍛煉作為媒介，宣揚「傷健共融」的信息。



活動海報。（圖片擷取自：Rotaract Club of PHAB Hong Kong 香港傷健扶青社 Facebook）

由香港傷健扶青社主辦、香港精英扶輪社全力支持的「韓國武術國際慈善邀請賽2021｣ 已於10月17日圓滿舉行。

比賽邀請到分別來自香港、中國、汶萊、智利、印尼、愛爾蘭、馬來西亞、墨西哥、台灣，橫跨亞洲、歐洲、南美洲共9個地區、國家的健全及傷健跆拳道選手，合共200多名選手參加。

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是次比賽項目包括WT個人品勢、ITF 跆拳道個人套拳及輪椅武術套拳比賽，參賽者費用全免。雖然身處世界各地，但參賽者只要按大會參賽要求上傳參賽影片，便可參與比賽。

於比賽評選當日，大會安排專業裁判現場共同檢視影片作出評審，當中香港傷健扶青社秘書 Leo及患有阿伯氏症的朱穎恩教練亦有份參與裁判工作，體現「傷健共融」精神。

今屆比賽跟上一屆不同，除了亞洲選手參加外，亦有歐洲及南美洲選手參加。賽事發起人李安東教練表示，全賴總部對活動全力支持，擔當與外界溝通協調的角色。雖然與西班牙語選手之間有語言的障礙，但亦無阻大家湧躍參與的熱情，他坦言：「這是一件令人感動的事情」。

此外，李教練亦分享了武術共融的願景：「我認為武術的意義是，要我們透過鍛煉來突破自己。在今日比賽當中，除了健全人士努力去比賽外，傷健人士亦一樣盡力去比賽，其實兩者並沒有什麼不同，都可以藉著武術去挑戰自己，去『武出天地』、『武出平等』。」

最後，李教練展望下一屆賽事能夠舉辦實體比賽，讓外國本地傷健運動員親身作面對面交流，在一個公平平台下競賽，達到比賽第二、友誼第一。

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