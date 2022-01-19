武藝圖譜通志｜18世紀朝鮮武藝總書　集合韓中日三地武藝精華

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《武藝圖譜通志》，又名為《御用武藝圖譜》。它是由朝鮮李氏王朝第22代君王正祖在1789年下令編纂，經壯勇營哨官白東修（백동수，Baek Dong-soo）主導，連同禦侮將軍朴濟家（박제가，Pak Je-ga）、奎章閣檢書官李德懋（이덕무，Yi Deokmu）共同編撰，成書於1795年。這是一部整合當時朝鮮、中國、日本三地武藝的武藝圖譜文獻，亦是現代學者研究、復原傳統朝鮮武術的重要文獻依據。

《武藝圖譜通志》當中，「武藝」是指跟武藝有關的技藝和武器，「圖譜」是指透過事物作圖像說明、分類系統，「通志」是指所有內容記載的總和書。它的內容參考戚繼光《紀效新書》、茅元儀《武備志》，再以韓嶠的《武藝諸譜》為基礎，再加上六個新技藝項目，以總共二十四種武藝為中心。

▍成書背景︰朝鮮皇朝武備積弱 壬辰倭亂後更新武備

元朝疆土包含朝鮮半島。（圖片擷取自：http://bit.ly/2hbLDbx）

自古以來，朝鮮半島便多次遭受外敵入侵，頻繁的征戰使韓國古老的武術技藝文獻難以留存。尤其在蒙古入侵期間，朝鮮宮殿和圖書館內許多文獻（包括武術和戰鬥方式）遭到歷史性的破壞。幸而經過現代學者長期研究，終於證明在朝鮮三國時期各國都曾建立各自的武術機構，以應付激烈的軍事競賽。但對蒙古入侵後的朝鮮而言，基本上已經喪失源遠流長的傳統武術基礎。

在13世紀中期，蒙古帝國勢力日漸衰弱，但朝鮮半島並沒有因此而走向太平。因為接踵而來的，卻是日本鎌倉幕府瓦解帶來的海上威脅。由於室町幕府無法管政各地大名，使日本實則陷入紛亂的戰國時代，當中便令不少戰國勢力襲擊韓國沿海地區。在另一方面，李氏王朝在1392年統一朝鮮，並採取以新儒家思想為主的治國方針，重文輕武的政策犧牲了武術和軍事追求，以換取學術成就，令民間文化藝術和文化藝術獲得壓倒性進展。但是，許多地方的防務架構僅停留在有限的水平，只足以抵抗一些小規模的武裝襲擊。令朝鮮的傳統武術一直積弱。

1592年8月，在太閣豐臣秀吉領導下，日本大舉入侵朝鮮。（圖片擷取自：http://bit.ly/2zQq7Rb）

1592年8月，在太閣豐臣秀吉領導下，日本大舉入侵朝鮮。（圖片擷取自：http://bit.ly/2sqeLkb）

在1592年8月，一場極具規模的軍事入侵突襲朝鮮半島。豐臣秀吉為首的日本軍團在短短數月之內便占領大部朝鮮半島，包括今天的首爾和平壤。朝鮮節節潰敗，並向宗主國明朝求救。隨即明朝派兵支援朝鮮。經歷長達6年的抗戰後，朝鮮王朝終於在明朝協助下擊退日軍。

經歷壬辰倭亂後的朝鮮王朝不得不正視荒廢軍事武藝的嚴重問題，馬上蒐集散落各地的武術資料，並參考明代兵書《紀效新書》、《武備志》等，以當中六技（「棍」、「籐牌」、「狼筅」、「長槍」、「鐺鈀」、「長刀」）為基礎，在1598結集成《武藝諸譜》，是為《武藝圖譜通志》的元祖。在1604年，加入從日本降軍習得之日本劍術及日本國情，集成《武藝諸譜翻譯續集》。

後來在1759年，在朝鮮英祖之命下，整理《武藝諸譜》而編撰成《武藝新譜》。可惜《武藝新譜》現已散佚。當時清朝建立之際，朝鮮正處於「容清排清」的黨閥派系之爭中。由老論派主張的「崇明排清」主導下，朝鮮國內實學盛行。於是《武藝新譜》的內容便以個人兵器操練法為主，配以一些對敵方法，集合了《武藝諸譜》六技、中國武術九技、日本武術二技、朝鮮一技「本國劍」，是為「十八技」。亦是《武藝圖譜通志》的前身。

▍《武藝圖譜通志》內容

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《武藝圖譜通志》便是在《武藝新譜》的基礎下整理而成。它在《武藝新譜》的「十八技」上，加入了馬上「六技」：「騎槍」、「馬上雙劍」、「馬上月刀」、「馬上鞭棍」、「擊毬」、「馬上才」，成為「二十四技」。內容以漢文寫成，圖文並茂地描繪每種兵器的展示方法、套路、對敵方法。

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《武藝圖譜通志》全書分成四卷，第一至三卷集中於長兵及兵刃，第四卷則包含空手武術、銳器武術及馬上武術。

第一卷：長槍、竹長槍、旗槍、鐺鈀、騎槍、狼筅



第二卷：雙手刀、銳刀、倭劍、交戰



第三卷：提督劍、本國劍、雙劍、馬上雙劍、月刀、馬上月刀、挾刀、藤牌



第四卷：拳法、棍棒、鞭棍、馬上鞭棍、擊毬、馬上才



▍《武藝圖譜通志》的成就

《武藝圖譜通志》作為一本武術書籍，它明顯對中國的武術資料進行了一些改進，在訓練方法和描述的技術的價值上進行了許多實用的評論，並且顯示出鄰國武術，如中國武術及日本武術對朝鮮半島武術的影響。

這本書將兵器分成刺擊、砍擊和打擊三類，而較早的武術書籍一般只分成長兵器和短兵器。 間接顯示隨著火器的發展，不得不放棄舊的兵器分類方法。 當這本書編制之時，長矛已經失去了作為遠程武器的功能，是「弓箭為先，火器隨後」的年代，長矛已經被時代淘汰了。

不得不提，《武藝圖譜通志》為韓國傳統武術提供了重要的文獻證據。近十年來，為了再現傳統武藝，韓國數家武藝學術團體和部門對《武藝圖譜通志》進行了初步研究，取得了一定成果。由於對中國傳統武藝的理論、技術了解有限，未能取得很大的突破和進展。２００３年韓國體育大學韓國武藝研究所申請的科研項目「武藝圖譜通志展現」課題，經韓國文化部批准，正式立項研究。

順帶一提，每週日下午兩點在韓國京畿道水原市華城行宮正門都會舉行壯勇營守衛儀式，他們所展示的正正就是復原自《武藝圖譜通志》武術技巧。

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