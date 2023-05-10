街頭打架絕非MMA　一文看清怎樣才算是真正的MMA綜合格鬥

【編按】近日香港街上接二連三發生打鬥事件，上演全武行，被人冠上「街頭MMA」之名，但打交還打交，MMA還MMA，現在跟大家再一次釐清兩者的分別。



作者：Lokka（經武備志團隊編輯）



近日香港發生街頭打鬥事件，備註離不開「香港街頭MMA」或是甚麼甚麼MMA的。雖然有些只是打趣覺得好玩亂說一通，但必須強調﹕MMA不是街頭打架，街頭打架也不會是MMA。當然，資歷深一點的MMA拳迷或許會說，MMA本來是源於街頭格鬥，這個雖然是有一點真確性，但現在其實已經不再適用。

若要清楚明白這個關係，或許先要簡單說明一下何謂「MMA綜合格鬥」以及其演變過程，而當中除了MMA外，還涉及了幾個重要的名詞﹕Vale Tudo、Ultimate Fighting、NHB。

甚麼才是 MMA？

（編按：此處經編輯，請至文末補充資料閱讀原文）



首先，MMA是英文Mixed Martial Arts的縮寫，華語多稱綜合格鬥技。舉辦綜合格鬥賽的原意是讓不同派別的選手進行近乎沒有規則限制的比賽，意思就是任何拳擊、踢擊、摔技、關節技和寢技(地上戰)都是容許的。但是，MMA - Mixed Martial Arts這個詞其實是在1998年才被採納被廣泛使用。

在北美，UFC類型的賽事在1993年到1998年期間，其實都被稱之為Ultimate Fighting、NHB Fighting，甚至是更簡單的Cage Fighting。至於日本早在 1985 已有佐山聰創立修斗系統，而綜合格鬥類的賽事都會以自己的組織為名，例如Shooto修斗或是Pancrase - Hybrid Wrestling。

From: Wikimedia Commons(http://bit.ly/2rSeHIS) / Credit: Valdemar Mendes

早於1960年左右，巴西就已經有出現了一種名叫Vale-tudo（解作「甚麼都可以」）的比賽模式，更逐漸變成一種近乎無規則格鬥比賽的統稱。Vale-tudo開始時以地下比賽為主，尤其以Gracie柔術和Luta Livre(類似降服式摔跤)的「比賽」最為激烈，往往在沙灘或是街頭碰面就立即「比賽」。所以早期Gracie柔術標榜的就是街頭防身和自衛術。

而在1993年，Gracie家族的長子Rorion Gracie 把這種Vale-tudo的比賽方式帶到美國，與商人合辦了第一屆的UFC(Ultimate Fighting Championship)，成為綜合格鬥技MMA的雛形。UFC及其他類似的賽事直到MMA這個名詞廣泛使用之前，也被稱為Ultimate Fighting(終極格鬥)或是Cage Fighting(鐵籠戰/困獸鬥)，除此之外就是Vale Tudo 和 NHB。

至於 NHB 就是No Holds Barred的縮寫，這個詞源於職業摔角中的一個比賽模式，就是「不禁止任何鎖技」的特別賽例，而在格鬥界的意思就是「沒有限制的比賽」，選手喜歡怎樣打就怎樣打。而在MMA一詞大行其道之前，街頭格鬥在北美一般都會被形容為NHB的比賽。

現在「MMA」一詞已具備獨立意義

早期的綜合格鬥賽參賽者有不少只懂單一的技術，但大家很快就明白到自己的不足而決定學習新的技術，在自己擅長的打法外，還會找來擅長另一個種打鬥方式的選手來當練習夥伴，把個人技術上的漏洞修補並進行技術交流。這個做法後來在MMA界就越來越普遍，漸漸就變成現在的團隊系統，成為各自的MMA綜合格鬥技系統。隨著這項賽事的流行，MMA慢慢就變成了一個立技寢技雙修的格鬥系統的代名詞——綜合格鬥技，而MMA賽事亦不再是讓不同的單一武術互相比拼的賽事，而變成一個固定的名詞及一個擁有一整套有規則管理的運動系統。

不是有地戰就是MMA

在MMA流行的初期，因為這些「無限制」的技術跟街頭打架類似，尤其地戰的關係，所以當初很多人把MMA歸類為爛仔交，沒有任何技術可言。這樣的錯覺源於很多街頭爭執到會演變成其中一方因為站不穩(或絆倒)而到在地上的關係(正是Graice柔術早期所說的90%打鬥都會演變成地戰的原因)，但實際上，普通人要摔或是推倒一個在真正練過任何武術的人來說其實並非易事。

而時移世易，因為MMA近年帶起的風潮，讓一般大眾開始認識地戰的存在，並令很多人很多人都會把地戰和MMA畫上等號，一見到打架雙方倒地就會﹕「嘩，MMA啊」的驚訝不已，反過來由MMA等於爛仔交，演變成爛仔交等於MMA，這個令人汗顏的情況。

除了上述那視頻和之前數個香港的士司機打鬥片段被網民稱為街頭MMA外，其實外國一些視頻也被歸類為經典的「街頭MMA」，其中比較著名的應該是「麥記芝士漢堡大戰」。

MMA不單是技術 更須具受規管的系統

此外，也有一條視頻是著名MMA拳手Roger Huerta在2010年是因見一個醉酒人士在酒吧外重手打傷女途人而出手打爆惡徒的視頻。不過再重申一次，就算是Roger Huerta，就算他是MMA拳手，那也只是街頭打架。

而說起街頭打架，也該說說現已過身的「街頭霸王」Kimbo Slice。在Kimbo Slice轉戰職業MMA前，他曾經是網上紅人，而紅的地方就是因為他打了很多在後院舉辦的地下賽事。不過雖然說是賽事，但在後園比賽的這個環境加上沒有管制的關係，這些所謂的比賽也職能歸類為街頭打架。

說了一大堆，其實就是想強調，街頭打架就算用上了MMA的技術，也只是算街頭打架而不是MMA，更不是MMA賽事。就算是兩位MMA選手在街頭或是後台甚至後院打架，那也只是打架而不是MMA。這是對MMA的尊重也是對其他武術的尊重，而且有時人家練的不是MMA你卻走去說人家是MMA，這就錯得很厲害。

如果勉強要說MMA的源頭是Ultimate Fighting，而Ultimate Fighting是源頭是街頭打鬥的Vale-tudo，所以街頭打鬥就是MMA的話，那不要忘記Vale-tudo或是Ultimate Fighting都是與巴西柔術有關，而巴西柔術其實就是源於日本柔道，那既然日本柔道是奧運運動的話，難道說，近日片中打人被捕的先生其實是奧運選手﹗﹖ (這是拿勉強的邏輯來說笑，不用太認真)

最後，真的，街頭打架就是街頭打架，一來是犯法，二來風險大，三來，MMA不是街頭打架！

MMA 歷史補充資料：

首先，MMA是英文Mixed Martial Arts的縮寫，中文就是綜合格鬥技或是混合格鬥技(日本則稱之為總合格鬥技)。舉辦綜合格鬥賽的原意是讓不同派別的選手進行近乎沒有規則限制的比賽，意思就是在任何拳擊﹑踢擊﹑摔技﹑關節技和寢技(地上戰)都是容許的。跟拳擊或是以般立技比賽不同，在MMA比賽中，選手倒在地上後會比賽仍然會繼續，不像拳擊那樣會有讀數，比賽勝負的決定是由投降(tap-out)﹑被擊倒/擊暈(KO)﹑被打得無力反抗(TKO)或是比賽時限到了之後由裁判評分(Decision)。

但是，MMA - Mixed Martial Arts這個詞其實是在1998年才被採納被廣泛使用。在北美，UFC類型的賽事在1993年到1998年期間，其實都被稱之為Ultimate Fighting、NHB Fighting甚至更簡單的Cage Fighting。而在日本，綜合格鬥類的賽事都會以自己的組織為名，例如Shooto修斗或是Pancrase - Hybrid Wrestling。

早在1985年，日本著名職業摔角手兼格鬥家佐山聰就創立Shooto修斗系統及其賽事，標榜Shoot Fighting風格的真實賽事 (當時在職業摔角中，如果不照劇本安排真打的話被稱之為「Shoot」)，簡單來說它的宗旨就是一套同時容許打﹑投﹑極 (打=打擊﹑投=投擲技﹑極=控制和關節技) 三項要素的全面格鬥系統。

而在巴西，在1960年左右就已經有出現了一種名叫Vale-tudo的比賽模式。Vale-tudo在葡萄牙語中就是「甚麼都可以」的意思，而這名詞在1960年左右漸漸變成是巴西一種近乎無規則的格鬥比賽的統稱。Vale-tudo這種比賽開始的時候都是在道場暗中舉行的地下比賽，此風氣於里約熱內盧(Rio de Janeiro)最為盛行，尤其以Gracie柔術和Luta Livre(類似降服式摔跤)的「比賽」最為激烈，往往在沙灘或是街頭碰面就立即「比賽」。所以早期的Gracie柔術標榜的就是街頭防身和自衛術。

而在1993年，Gracie家族的長子Rorion Gracie 把這種Vale-tudo的比賽方式帶到美國和商人Robert Meyrowitz和Art Davie 合辦了第一屆的UFC(Ultimate Fighting Championship)，成為了綜合格鬥技MMA的雛形。那時的原意是舉辦一場「不同流派一同進行的武術比賽」，而暗地裡則是Rorion Gracie 希望借這個賽事讓Gracie 柔術發揚光大。因為那時還沒有MMA這個名詞，UFC的賽事直到MMA這個名詞廣泛使用之前，UFC及其他類似的賽事也被稱為Ultimate Fighting(終極格鬥)或是Cage Fighting(鐵籠戰/困獸鬥)，除此之外就是Vale Tudo和NHB。

NHB是No Holds Barred的縮寫，這個詞源於職業摔角中的一個比賽模式，就是「不禁止任何鎖技」的特別賽例，而在格鬥界的意思就是「沒有限制的比賽」，選手喜歡怎樣打就怎樣打。而在MMA一詞大行其道之前，街頭格鬥在北美一般都會被形容為NHB的比賽。

早期的綜合格鬥賽參賽者有不少只懂單一的技術，但大家很快就明白到自己的不足而決定學習新的技術，在自己擅長的打法外，還會找來擅長另一個種打鬥方式的選手來當練習夥伴，把個人技術上的漏洞修補並進行技術交流。這個做法後來在MMA界就越來越普遍，漸漸就變成現在的團隊系統，成為各自的MMA綜合格鬥技系統。隨著這項賽事的流行，MMA慢慢就變成了一個立技寢技雙修的格鬥系統的代名詞——綜合格鬥技，而MMA賽事亦不再是讓不同的單一武術互相比拼的賽事，而變成一個固定的名詞及一個擁有一整套有規則管理的運動系統。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

