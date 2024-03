迪士尼音樂會2024｜迪士尼經典場面伴42人管弦樂團演奏／購票詳情

復活節好去處|復活節假期還未決定去邊?九展的兩大精彩節目就不能錯過了!迪士尼電影衍生的音樂家傳戶曉,作為迪士尼粉絲,3月29日在九展舉辦的《Disney in Concert Once Upon a Time》音樂會絕對能滿足到你!另外,在香港同受小朋友歡迎的Peppa Pig也有音樂劇在復活節登陸九展!兩大活動都是在九展最後一次演出,想看的人要把握機會了!



管弦樂團糅合電影經典場面獻奏 全方位感官盛宴最後2場

音樂會將為觀眾帶來多首經典電影金曲,包括《奇幻魔法屋》、《魔雪奇緣》、《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《小魚仙》、《魔髮奇緣》及《獅子王》等由新到舊都有的經典作品,交由4位專業歌手,及香港交響管樂團42人管弦樂團共同獻奏。而音樂會並不只有聽覺的享受,更會結合電影高解析度的名場面片段,帶領觀眾再一次走進迪士尼的夢幻國度,讓視覺和聽覺得到全方位的享受,小朋友和大人同樣能樂在其中!不過要注意的是,是次音樂會僅有兩場,所以想買飛就要快了,門票現於 快達票 有售!

迪士尼音樂會去年就曾在香港舉辦過一次,每年也會邀請本地歌手現場獻唱。而今年的4位本地歌手包括:鄭君熾(Jordan Cheng),葉巧琳(Mischa Ip),歐陽豐彥(Freddy Au Yeung)和莫子慧(Athene Mok),以動人歌聲為大家演繹經典電影金曲。

《Disney in Concert Once Upon a Time》音樂會👉🏻立即到快達票購票

日期:2024年3月29日(星期五)

時間:11:00/15:00

地點:九龍灣國際展貿中心 匯星

門票:$580/$480/$380/$280

除了迪士尼音樂會外,曾在英國巡演後人氣爆燈的《Peppa Pig's Adventure》音樂劇將在3月31日同樣在九展登陸!

Peppa Pig人氣音樂劇 英國版本首次在港演出

Peppa Pig 作為全新的音樂劇,在英國巡演後取得巨大的成功,而英國版本將首次在香港演出。音樂劇將會巧妙地結合人偶和真實大小的木偶演譯出一個全新的故事,Peppa、George和他們的朋友們將這部音樂劇作生動地在舞台上展開大歷險,活潑有趣的旋律,配搭充滿童趣的故事,定能為大人和小朋友在這假期天製造無限歡樂!

Peppa Pig音樂劇同樣是最後一次在九展演出,且僅有兩場,機會難得!門票於 快達票 有售!

《Peppa Pig's Adventure》👉🏻立即到快達票購票

日期:2024年3月31日(星期日)

時間:11:00/14:30

地點:九龍灣國際展貿中心 匯星

門票:$580 / $480 / $380 / $280