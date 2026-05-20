佛誕活動免費6推介｜佛誕嘉年華／慈山寺+寶蓮寺浴佛節／非遺飄色

佛誕活動推介｜農曆四月初八是佛誕，而今年的佛誕假日在5月24日（星期日），各位打工仔在翌日有補假，一連三日的假期香港有多項佛誕活動讓大家去玩去體驗，例如維園佛誕嘉年華、長洲太平清醮等。「香港01」《好食玩飛》記者整合了6項免費活動，即使不是佛教徒，也非常適合年輕人或一家大細參與。即睇內文！



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2026佛誕好去處【1】2026維園佛誕嘉年華——超震撼釋迦族巡遊！過百攤位送紀念品

維園佛誕嘉年華融合文藝、遊樂、美食與宗教文化，活動包括花果祈福、釋迦族巡遊、攤位遊戲、蔬食料理品嚐等。市民亦可參與浴佛、抄經、敲鐘許願、雲水書車閱讀、茶禪等多項洗滌心靈的活動，感受內心平和的力量。活動適合年輕人以及一家大細前來參與，而大家在現場集滿蓋印，更可獲得精美紀念品一份。

日期：2026年5月24日

地點：香港維多利亞公園4至6號足球場

票價：免費入場



2026佛誕好去處【2】長洲太平清醮——國家非遺飄色巡遊／必睇搶包山

長洲太平清醮每年都吸引大批市民及遊客前往觀賞，這不僅是香港具代表性的民間節慶活動，更獲列為國家級非物質文化遺產！小朋友會打扮成歷史人物或時事話題人物，站在高高的支架上進行飄色巡遊，大家記得影多幾張靚相！而到午夜12時就會進行緊張刺激的搶包山決賽，男女選手就會爬上14米高的巨型包山爭奪「包山王」及「包山后」！

日期：2026年5月24日

飄色巡遊：5月24日下午1時30分

搶包山決賽：5月25日午夜12時

地點：長洲

票價：免費入場



2026佛誕好去處【3】佛誕節吉祥大會——萬人皈依大典／傳統佛誕活動

每年佛誕，香港佛教聯合會都會在紅磡香港體育館舉行一連三日的慶祝活動，當中包括萬人皈依大典、懺摩法會、浴佛大典、傳吉祥燈法會，以及佛學講座等，實行與眾同沐佛恩。大會每年都吸引不少佛教徒到場，一同參與佛誕慶典活動。

門券索取方式：

日期：即日起至5月22日

時間：星期一至五上午9:00至下午5:30

地點：香港灣仔駱克道338號1字樓香港佛教聯合會



日期：2026年5月23至25日

地點：紅磡香港體育館

票價：需預先登記免費入場券



2026佛誕好去處【4】慈山寺佛誕開放日——近距離觀賞76米高觀音像／浴佛法會

為憶念佛陀深恩，大埔慈山寺在每年佛誕期間都會舉辦「佛誕開放日」。今年的開放日期間，慈山寺將每日啟建三場「佛誕浴佛法會」，以及設齋供養三寶。入場人士亦可近距離觀賞到總高76米的白色觀音像，寺內環境清幽，大家也可讓身心靈都好好放鬆。

報名及詳情

日期：2026年5月23至24日

地點：大埔慈山寺

票價：網上預約免費入場



2026佛誕好去處【5】寶蓮禪寺浴佛節——一連七日浴佛節／登天梯觀宏偉青銅坐佛

不少港人及遊客都喜歡到大嶼山寶蓮禪寺放鬆一下。在每年的農曆四月初二至初八，寶蓮禪寺都會舉行浴佛節，以紀念佛陀的誕生。大雄寶殿前會放水盆供奉釋迦牟尼佛誕生像，大眾可參與浴佛儀式，以淨水沐浴太子像，藉此洗滌無明煩惱及業垢，祈求顯發本有清淨佛性。而參與完浴佛後，大家也可順道登上天壇大佛的長梯，近距離觀看這座全球宏偉的戶外青銅坐佛。

日期：2026年5月18日至24日

地點：大嶼山寶蓮禪寺大雄寶殿

票價：免費入場



2026佛誕好去處【6】西貢天后寶誕——14米「龍船廠」戲棚／60檔熟食市集／粵劇神功

西貢一年一度的「西貢墟天后誕」是西貢其中一項大型活動之一，更是全港唯一於鬧市中心封路舉行的天后誕。屆時將會搭建高達14米的「龍船廠」戲棚，橫跨廣場空地、馬路及籃球場，完全融入為社區的一部分，場面十分矚目！現場更有超過60檔大型廟會熟食市集，以及文創區域，同場亦有日興粵劇團帶來的粵劇神功戲，大家千萬不要錯過！

日期：2026年5月21至25日

地點：西貢天后廟（西貢市中心）

票價：免費入場



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