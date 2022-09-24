元朗好去處｜大棠有機生態園門票81折！另送活動券可騎馬/餵動物

【大棠有機生態園】入秋天氣終於清涼些少，最適合去郊區戶外遊！近日大棠有機生態園與旅遊網站推出大棠有機生態園門票套票限時81折，另送4格園區玩樂券，可選擇騎馬、餵飼動物、DIY手作坊等！

元朗好去處｜大棠有機生態園入場門票81折！騎馬/摘提子/餵魚

元朗大棠生態園以大自然郊遊為主題，深受大眾喜愛。而近日大棠有機生態園與網上旅遊平台Trip.com，推出入場門票優惠低至81折，原價HKD$160，折後HKD$130就可以入場，另外再送4格園區玩樂券。

官方圖片

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

大棠有機生態園入場門票另送4格玩樂券（原價HKD$80/4格），已經可以選擇1至2個活動項目，包括有騎馬、踩單車、餵馬、餵錦鯉、DIY手作坊等等，選擇多至於各活動都相當有趣。但值得留意的是，馬房開放時間與園區不同，大家如果想騎馬或餵飼馬匹就要格外留意啦！

+ 3

除了以上提及的娛樂設施及活動，大棠有機生態園亦會不定期舉行各種季節性活動，例如早前的採摘提子和士多啤梨活動，中秋燒鵝訂購活動，甚至就快到的12月賞楓季節等，均非常適合一家大小報名參加！因為季節性活動名額有限，如果大家有興趣報名的話，就記得留意其官方網站公告板啦！

（文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

優惠日期：即日起至另行通知

大人票：$130（原價$160）

小童及長者：$110（原價$140）

園區開放時間：9am - 6pm

馬房開放時間：10am-12pm ; 14pm-17:30pm

01空間連結：按此連結

Trip.com 購票連結：https://hk.trip.com/things-to-do/detail/40207858/?allianceid=1258101&sid=3157278&ouid=

