中國｢民營經濟第一城｣|持續優化營商環境　深圳民企總量超283萬家

「十四五」期間，深圳商事主體五年淨增106萬戶、總量突破465萬戶，總量及創業密度穩居中國城市首位。其中，2025年深圳新設民營企業超34萬戶，全市民營企業達283萬家，約佔登記在冊企業總數的96.7%，穩坐「民營經濟第一城」。



283萬家企業選擇深圳，這組數據的背後，是深圳營商環境持續優化的必然。



深圳民營企業總量突破283萬家。（網絡圖片）

A股上市民營企業達286家

深圳市發展和改革委員會發佈資料顯示，2021年以來，深圳民營企業數量從235萬家增長至超283萬家，占企業總數的比重穩定在97%左右。

其中，華為、騰訊、比亞迪、順豐等民營企業進入世界500強，9家民營企業入選麻省理工科技評論50家聰明公司，25家企業上榜中國民營企業500強，37家民營企業入選胡潤全球獨角獸榜單，A股上市民營企業達286家、數量位居全國前列。

華為、騰訊、比亞迪、順豐等深圳民營企業進入世界500強。（網絡圖片）

深圳大力支持科技創新

《深視新聞》報道，邁瑞醫療國際有限公司，正是深圳大力支持民營企業科技創新的一個縮影。成立於1991年的深圳邁瑞醫療，主要從事生命資訊與支援、體外診斷、數位超聲、醫學影像等醫療設備的研發與製造。

公司董事長李西廷表示，自2025年開始，深圳市開啟深化科技成果轉化機制改革，推出促進創新產品市場化應用的先行舉措。通過深圳高標準市場的嚴格錘煉和驗證，本土創新產品不僅具備了更強的核心競爭力，更為企業拓展全國市場、參與全球競爭奠定了堅實基礎。

另外在消費級3D打印領域，深圳精準扶持科技企業出海拓市場。創想三維行銷總監韓宗波表示，近年來，深圳在外貿通關效率、海外倉建設以及跨境支付體系上的紅利，極大提升了企業海外直銷的運轉效率。

民營企業加速突圍高端晶片領域

據深圳市發改委消息，深圳作為中國民營經濟最活躍和民營企業最集中的城市之一，堅持將民營企業作為連結科技與產業的最關鍵節點，形成「6個90%」的創新格局，全社會研發投入從2020年的1510.8億元（人民幣，下同）增長至2024年的2453.1億元、年均增長達12.9%，企業研發投入佔比保持在93%以上、總量穩居中國城市第一。

民營企業在高端晶片、半導體設備、高端精密儀器、工業軟件、先進材料等領域關鍵核心技術加速突圍，PCT國際專利申請量連續22年、國內專利授權量連續8年居全國城市首位，國家級專精特新「小巨人」企業數量達1333家、總量躍居全國城市首位，民營企業佔比達87%。

邁瑞公司總部在深圳，是中國領先的高科技醫療設備研發製造廠商。（邁瑞醫療）

民企進出口總值佔全市外貿比重近七成

同時，深圳民企的國際競爭力亦大幅躍升，推動全球市場「含深度」不斷增加。《深圳特區報》報道，民營企業進出口從2021年的2.16萬億元增至2025年的3.12萬億元，佔全市外貿比重從六成提升至近七成，是深圳外貿的絕對「主力軍」。10家民營企業上榜福布斯中國出海全球化領軍品牌TOP30，58個品牌入選中國跨境電商品牌影響力百強榜。

2025年，深圳全市高新技術產品出口增長10.1%，深圳民營企業研發的消費級無人機、全景相機、運動耳機、3D打印機、電助力自行車等科技潮品熱銷全球。

公平競爭的市場環境是民營企業所需。深圳在醫藥健康、低空經濟、超充設施等領域放寬准入限制，常態化向民間資本推介重大項目，支持民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金，並新推出數字孿生應用場景50個、「城市+AI」應用場景100個，為民企拓展更多發展空間。