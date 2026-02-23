張藝謀電影《驚蟄無聲》「引爆」深圳文旅新熱潮

由國家安全部指導創作，深圳市委宣傳部支持拍攝，深圳廣播電影電視集團、深圳電影製片廠聯合出品，張藝謀執導，主要在深圳取景拍攝的《驚蟄無聲》，與中央廣播電視總台攜手深圳市委宣傳部共創的精品短劇集《奇跡》雙璧聯動，成為深圳城市最亮眼的「營銷」抓手，撬動「影視打卡」「科技消費」「反向團圓」三大熱潮。



在影視賦能與科技創新雙向加持下，深圳文旅市場煥發全新活力，催發深圳科技時尚的城市形象與創新奮鬥的精神內核以更具象化、多元化的方式呈現，山海連城，魅力四射。

影視熱度轉化為文旅流量

影視IP的深度賦能，成為今年深圳春節文旅爆發的核心引擎。

《驚蟄無聲》自正月初一上映以來，票房一路高歌猛進。據燈塔專業版數據顯示，截至2月22日零時，票房累計突破7億元。影片中，崗廈北地鐵站「深圳之眼」的未來感穹頂、大疆天空之城的工業美學、光明文化藝術中心的流線型建築，不再是單純背景板，而成為推動劇情的「隱形角色」。「高含深量」的呈現，迅速點燃全國遊客的打卡熱情，「在電影裡找深圳地標」等話題更是登上熱搜。

社交平台上，眾多深圳市民分享自己的觀影感受，「一邊看電影一邊認深圳地標」、「在電影裡發現自己居住的小區」、「在深業上城看電影，正好鏡頭裡出現了同款地點，不會主角們『打著打著就衝進影院了吧』」……從廣州來深的高小姐和朋友正手持票根，在費馬螺旋線構築的穹頂下「打卡」留念，「我們看完電影後，覺得場景特別酷，臨時起意坐高鐵來深，『打卡』了演員的同款機位，過了一把電影主角癮。」

影視熱度持續發酵，正轉化為實實在在的文旅流量。深圳一躍成為春節國內熱門旅遊目的地之一。據有關旅遊網站監測數據同時顯示，春節假期酒店預訂量最高的城市中，北京、廣州、深圳、上海排名前四，深圳增長48%，首次衝進全國前三。

深圳科技閃耀新春假期

「實地看了才知道，深圳比電影裡的場景還要更賽博」「崗廈北地鐵站、大疆天空之城，未來感十足。」光影帶來的人氣，不僅點亮了城市地標，還讓更多人看到深圳的科技與創新底色。

在「廣貨行天下·圳品譽四海」的熱潮帶動下，科技「圳品」持續火爆，也為深圳文旅市場注入硬核消費力。來自順德的石小姐春節期間在深圳的親戚家過年，在被問到想去哪玩時，直接點名華強北，「來深圳不來華強北，感覺白來。」從智能穿戴設備、家用機器人到新潮數碼配件，琳琅滿目的科技產品讓她目不暇接。最終，她給孩子挑選了一款無人機，「只花了300元。孩子很喜歡，當場就拆開玩了。」

這個春節，華強北更變身城市網紅文旅目的地，周邊酒店預訂量同比增長35%，平均入住率達80%，同比提升28個百分點，60歲以上老人入住量同比增長56%。華強北片區一連鎖酒店工作人員告訴記者，春節期間，酒店房源非常緊俏，假期前4天需提前預訂，入住率高達90%，「國內外遊客都是拖著行李箱來採購，經常早上空手而出，晚上滿載而歸。」

據有關數據顯示，華強北商圈日均客流75萬人次，超7000名外籍客商來自183個國家和地區，在華強北過年的外國客商占比同比提升50%。截至目前，全域營收同比增長35%。

科技，是深圳刻在骨子裡的文化基因。《驚蟄無聲》裡，無人機追蹤、量子通信干擾、智能車控等高能戲份接連上演；影片外，華強北「中國電子第一街」熱度拉滿；無人機、智能手錶、AI眼鏡等科技「圳品」化身為暖心的伴手禮，跟隨歸鄉人跨越山海，把創新溫度寫進濃濃年味裡；華為手機、越疆機器人、洲明科技的XR屏幕硬件等深圳科技產品閃耀馬年春晚，為這場全球視聽盛宴提供硬核支撐。

「軟硬兼修」彰顯城市新自信

《驚蟄無聲》熱映同時，2月17日，《奇跡》斬獲CMG第四屆中國電視劇年度盛典的「年度特別榮譽」。《奇跡》以平凡人的奮鬥故事勾勒出深圳經濟特區45年的發展變遷。龍華觀瀾的工廠車間、光明區的深圳科學技術館、華強北賽格大廈的奮鬥身影，讓觀眾在追劇之餘，對這座城市的創業基因有了更深刻的感知。

電影和短劇雙開花，是深圳走向「硬科技與軟文化交融共生」立體表達的生動寫照。

在這片「三天一層樓」的熱土之上，故事已不僅僅是「經濟奇跡」那麼單一。「這不是我第一次在深圳拍戲，但每一次來這拍戲的感受都不一樣。」在電影《驚蟄無聲》和短劇集《奇跡》中皆有出演的演員宋佳說道，「我參與短劇集《奇跡》拍攝時，對其中的一個情節印象很深刻，就是深圳特地為小動物們建了一座橋，這讓我覺得這是一座特別有愛的城市。而這一次拍攝《驚蟄無聲》，又讓我看到深圳酷炫、未來感十足的一面。」

文旅興盛的背後，是深圳城市積澱的厚積薄發，這座城市正用長期文化的浸潤，滋養著一代代奮鬥者的精神世界。

在這裡，深圳原創舞劇《詠春》走向世界。足跡遍佈全球54座城市、66家劇院，海內外巡演超300場，跨越三年的文化征程，以「舞武融合」的獨特語言，成為深圳文化出海與城市營銷的標杆力作。

而《驚蟄無聲》與《奇跡》的火爆出圈，更是完成了一次關鍵的深圳城市與科技、城市與人文的情感昇華。這兩部作品也將城市的奮鬥故事具象化，激發了市民強烈的自豪感與歸屬感。在這裡，政務服務事項100%實現「最多跑一次」，1500多項改革舉措支撐著千萬創業者的夢想；在這裡，不僅有全球密度最高的2.5萬家國家級高新技術企業，更有「十分鐘文化圈」觸手可及的日常。

這個春節，深圳用一影一劇打破了傳統文旅邊界，用科技實力彰顯了城市底氣，用情感凝聚詮釋了奮鬥價值。它以影視為窗、科技為骨，向世界展現著開放包容的現代化都市魅力；它以共識為魂、奮鬥為基，讓每一位市民都成為城市故事的主角，為深圳這座創新之城和奮鬥之城書寫嶄新篇章。

本文獲「深圳發布」授權轉載。

