脫口秀．四｜全港僅4名全職棟篤笑演員：我們不可能成為黃子華

脫口秀——起源於歐美的Stand-up comedy，港稱「棟篤笑」。1990年，黃子華把這種單口喜劇形式引進香港，同時也將其標準拉高，導致一般演出難以讓香港觀眾買帳，所以在他之後，棟篤笑似已後繼無人。20年後，內地網絡綜藝節目《脫口秀大會》爆紅，不少內地俱樂部開始瞄準香港市場，人們才想起：香港還有人在做棟篤笑？相較於內地眾多的從業演員、大量的演出機會、寬闊的演出場地、成體系的發展方向，香港棟篤笑仍然處於萌芽階段。演員Mary的300呎小劇場是香港唯一一個中文脫口秀俱樂部，全港亦只得四位全職演員，而「笑旅時代」四位演員跟全港其餘20、30個兼職演員一樣，只能帶着麥克風輾轉於咖啡廳、酒吧、書店之間進行演出。在香港，無論去看哪一個棟篤笑的演出，都可能發現——咦，這個演員我上次見過。



Indome、阿力和Kinder是在2019年「爆笑館」的棟篤笑work-shop上認識，因為「興趣、學習、運動、心靈健康」等理由組成了「笑旅時代」的團體，在工作之餘講棟篤笑。（周令知攝）

「棟篤笑這三個字應該還給黃子華」

黃子華被視為香港棟篤笑「始祖」。1990年，他的第一場棟篤笑《娛樂圈血肉史》已能在香港開設300人的專場；2018年，他的「告別作」《金盆𠺘口》更在紅磡體育館創下26場的紀錄。直到今天，內地很多脫口秀演員都受到他的啟蒙和影響，例如笑果文化聯合創始人、將脫口秀做成網絡綜藝推向全國的李誕，就是黃子華的粉絲。香港也有藝人嘗試這一領域，例如歌手林海峰的「是但噏」，曾於2012年在廣州開設專場。可是，任憑黃子華棟篤笑的效應再火熱，始終沒能形成規模化的棟篤笑文化；在他「收口」之後，更無法找出一個能代表棟篤笑的演員。不免讓人發問，香港的棟篤笑已經不存在了嗎？

2009年就開始接觸棟篤笑、現在作為香港少有的全職棟篤笑演員的Mary表示：「棟篤笑是撕不掉黃子華（這個標籤）的，我一直覺得這三個字是屬於他的，應該還給他。」她認為，香港棟篤笑還停留在黃子華的階段，但黃子華的棟篤笑表演動輒兩個小時，甚至用不上「開放麥」（OpenMic，新人練習場、演員打磨段子，港稱「開放咪」），讓所有演員都望洋興嘆。Mary感到無奈，「改另一個名字出來，觀眾更不知道我們要做什麼。」如果是用「棟篤笑」定義這種單口喜劇形式，起碼觀眾知道是「類似黃子華那種」，「但我們不可能成為黃子華。」

做不到黃子華的程度，是難以在香港講棟篤笑維生的。全港目前只有四位全職脫口秀演員，分別為美國回流港人Jordan Leung、「爆笑館」俱樂部創始人陳樂添、印度人Vivek以及Mary。兼職演員亦只有寥寥20、30位，若觀看不同時間地點的OpenMic，有很大概率會碰到同樣的演員。除了Mary在2023年開設的全港第一且唯一一間中文俱樂部之外，只有2007年成立的TakeOut Comedy英文脫口秀俱樂部有自己的場地。幾乎所有演員都只能帶着設備穿梭在各種酒吧、咖啡廳、書店或政府場地之間。免費或購買一杯飲料，觀眾即可觀看時長60至90分鐘的演出。但儘管消費如此低廉，觀眾依然寥寥無幾。

黃子華被視為香港棟篤笑「始祖」。1990年，他的第一場棟篤笑《娛樂圈血肉史》已能在香港開設300人的專場；2018年，他的「告別作」《金盆𠺘口》更在紅磡體育館創下26場的紀錄。（資料圖片）

「香港的租金導致很多事情都做不到」

Mary原本從事傳媒工作，在2019年離開本行去讀了兩年碩士課程。「當時將很多時間放在棟篤笑。」她在讀書期間，作為全職脫口秀演員，去了澳洲、馬來西亞、廣州等不同地方演出，才發現「棟篤笑不是我想像得那麼小，在外地可以做全職的。 」一開始，她像其他同行一樣，也是租用政府場地或酒吧來做演出，但後來覺得酒吧的裝潢、燈光以及氛圍都更適合樂隊，「酒吧是很外國的東西，未必適合香港。」另外，香港人並不都喜歡喝酒，去酒吧也更傾向於跟朋友喝酒玩遊戲，而非聽一段笑話。

場地的局限性讓Mary在疫情後下定決心，租了一個大約300呎，可容納30名觀眾的場地座位俱樂部，取名「佐敦基地」，但目前仍入不敷出。「香港的租金導致很多事情都做不到。」她感慨道，「沒有人和錢的投入，沒有固定的場地，怎麼可能做得起呢？」基地每個月有兩次收費50元的OpenMic演出，因為演員都有全職工作，「不能控制什麼人上台，不能控制他們說的東西是不是真的好笑。」剛開始的時候，只有兩三個演員去表演，幸好現在慢慢有了標準，也開始限制演員數量。除此之外，基地每個月還有一場由五個演員組成的拼盤精品演出，但250元/90分鐘的演出門票，依然不太好賣。

幸而，Mary在運營俱樂部之餘，還從事喜劇培訓的工作，得以補貼俱樂部的支出。上至長者，下至幾歲的小朋友，都可以是她的學生；有的是為了訓練膽量、思維、寫作和表達能力，有的則是認為棟篤笑很簡單，也想來試試。她分享道，小朋友和大人的想法完全不同，沒有固定的框架，常常能帶給她很多創作靈感。「創作有痛苦，有挑戰，但最後想到那個punchline（畫龍點睛的妙語）出來會很滿足。」她笑言，自己把不開心的情緒創作成為段子後，隔了一段時間回想起來，甚至不知道哪些真哪些假，最後變成了一個笑話。

我隻左手好曳，於是我用另一隻手打佢，咁咪變成咗拍手？ Mary「小篤笑」喜劇培訓班優秀學員作品

「香港觀眾不想動腦，只想輕鬆」

「香港很難搞藝術，所有搞藝術的人最後都去教課。」在Mary看來，香港人更傾向於學習東西，而非觀看表演、欣賞藝術。另外，香港人追求「性價比」，要「划算」，「60分鐘的段子對演員來說是很難的，但觀眾不是這麼想。」在Mary看來，黃子華動輒兩小時的演出就是在迎合觀眾的需求，但他也把棟篤笑水準拉得太高了，「我敢說這個世界（除了黃子華之外）沒有人做棟篤笑會做兩個多小時的。」

Mary也觀察到，香港觀眾很難被逗笑：「一是香港人太壓抑，二是棟篤笑還沒有形成良好的社會氣氛。」以她的經驗，在話題選擇上，一定要以簡單搞笑為主。「香港人壓抑到不想再動腦筋。」她笑言，周星馳的無厘頭喜劇風格就很適合香港觀眾，「不一定要沒深度，但一定要輕鬆。如果又有深度又要輕鬆，就很難取悅他們了。」近年內地脫口秀綜藝節目非常火爆，但Mary認為那些節目很難進入香港市場，因為很多典故觀眾未必聽得懂，例如女演員楊笠吐槽的「普信男」，應該沒有香港人有共鳴，「我們很難走這個方向。」

「笑旅時代」是於2019年創立的香港棟篤笑團體，成員包括Matt、Indome、Kinder和阿力四個人。在他們看來，香港人習慣了現場娛樂表演要有很多元素，而棟篤笑就是一個人站在那裡說話。他們笑稱，香港觀眾一定會想：「你的衣服那麼肉酸，又沒有多元素的表演，還是一個光頭？看笑話不如上IG看算啦！」黃子華棟篤笑叫座，是因為觀眾想去打卡、看明星；所以，香港一直是「明星出棟篤笑」，而非「棟篤笑出明星」。「前排座位的票賣得貴，但觀眾全部都會坐後面（為了避免演員互動）。」他們打趣道，可能把票價調換下會賣得更好，「香港的氛圍是：我看你娛樂，不是你跟我聊天，不是你消費我。」

「香港的棟篤笑市場算是比較大」

新冠疫情之後陸港通關，兩地人民交往更加密切，而去年內地脫口秀節目復甦，不少大灣區內地城市的脫口秀俱樂部都將目光瞄準了香港市場。香港目前有兩家普通話脫口秀俱樂部：ComedyOne和幾好脫口秀，分別與內地俱樂部合作，在港舉辦演出。深圳的三腳豬與前者合作，每月定期來香港做常規演出。「香港看起來算比較大的市場，但還沒探到底。」三腳豬主理人戴為表示，目前服務的人群主要還是「港漂」，數量較少；再者，香港的場地少且難預約，不光申請人多，需要提交各種表格和證明。被問及是否想要吸引香港本地觀眾，他也沒有太大信心：「能吸引到當然更好，但演員沒法迎合觀眾。」

Mary和笑旅時代均歡迎內地脫口秀來港，認為對香港棟篤笑發展會有好的影響。但他們擔心香港觀眾難接受內地脫口秀文化，「他們連廣東話都不看。」Mary指出，香港觀眾要在網上看到特別精彩的片段，才有可能專門去看某個演員的演出。笑旅時則認為香港觀眾更喜歡看英文脫口秀，因為英文的哏（笑點）多講全球性的話題，普通話的很多哏他們聽不明白。

笑旅時代亦有關注內地脫口秀節目，非常欣賞劉暘、付航、于翔宇、周奇墨等演員：「他們的水平很高，我們如果一直作為兼職演員，可能多走5、6年也未必達到他們的水平。」阿力在內地演出亦有感受到內地觀眾更容易被逗笑，Indome表示未來有機會也會想去內地，與廣東話表演場地或演員合作。他們表示香港有很多人想做類似《脫口秀大會》一樣的綜藝節目，例如TVB曾年傳聞要搞一檔喜劇真人騷《誰笑到最後》，但最後不了了之。他們認為需要有「夠膽做」的牽頭人，但香港暫時沒有。對此，香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇則認為是合理的，因為香港人的選擇太多了，不像內地只能通過封閉的渠道看同一個節目，只能靠某種形式傳播，香港並不容易打造一個全民收看的節目，「（畢竟）正常的社會應該是分散的，怎麼可能所有人只看一種東西。」

「做表演或做藝術的，要有社會責任」

Indome直言不介意在內地演出被審查稿件：「我們本身作為棟篤笑表演者，經常都會自我審查稿子。」他在電視台的出鏡工作，更讓他了解「尺度可以到哪裡，棟篤笑可以到哪裡。」因此，他在創作過程中亦會考慮段子能否放在社交媒體，下意識規避一些問題。Matt則透露，曾上過ViuTV的一檔綜藝節目《1 TAKE過》，因為講與「地獄」相關的棟篤笑，導致5分鐘的出境時間被剪成只剩「自我介紹」。

笑旅時代並不認為「香港的言論自由比內地多很多」。Kinder則認為內地脫口秀也很敢說，例如「貧富差距」、「躺平」等問題。「我們討論的都是生活的事情，他們也是，其實話題都是一樣的。」在他們看來，除了政策的限制外，更多的是看觀眾的口味，講什麼內容只是自己的選擇方向。而團隊合作讓每個人的創作短板能夠互相彌補，給觀眾呈現不一樣的風格和內容，例如Matt愛講「地獄哏」、中印混血爾Indome則講文化差異和宗教、Kinder常探討夫妻之道、阿力則會講一些鹹濕笑話。

Indome贊同黃子華說的一句話——「做表演或做藝術的，要有社會責任。」他認為一個負責任的好笑話，是需要引發觀眾反思事情背後的原因。不過，Mary則認為，「香港觀眾並不想聽敏感題材，也不會用棟篤笑作為發洩口」，他們可能只會去網上看文章，未必想通過娛樂的方式去了解。她無奈道：「就像香港的很多劇場賣票也很困難。」

在這樣一個沒有關注度、沒有名利，甚至沒有觀眾的行業中努力的他們，仍對棟篤笑懷有期望。從2019年五個人盡力去跑，才能一場坐滿50個觀眾，到現在每個人都能開滿50人的專場。腳步雖然緩慢，但仍在前進。

笑，笑就對了。 棟篤笑演員、喜劇培訓導師Mary

棟篤笑Never Die！ 棟篤笑演員阿力

不好笑是自己的問題。 棟篤笑演員Matt

棟篤笑不能泡妞。 棟篤笑演員Indome