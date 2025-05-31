脫口秀．一｜一句「普信男」激起中國男性的「獵巫運動」？

楊笠，脫口秀（Talk Show）女演員，將性別問題、女權主義真正推向大眾視野的人。2019年，楊笠登上內地網絡綜藝《脫口秀大會》第二季的舞台，幾年來一直以女性為主體，吐槽社會的規訓、職場的潛規則、婚姻的壓迫、男性的居高臨下⋯⋯幽默、諷刺又犀利的段子讓她成為了「女權主義」的標誌，也成為了既得利益者的眼中釘、肉中刺。四年過後，「京東事件」讓我們看到，「普信男」三個字仍是他們邁不過的坎。但是，對楊笠發動的每一次審判和圍剿，實際在將她捧上更高的「神壇」。新一季的《脫口秀大會》即將錄製，不知「女性力量」又會被碰撞出什麼樣的火花。



《言說女性》：「每次她都是以對既定秩序的假意順從起筆，然後在現象諷刺 中推進情緒，最後抵達『揭竿而起』的終點。在這個過程中，楊笠其實是還原 了女性主義從無到有的誕生語境。」

正在推進的性別平權，又迫切需要一個勇敢無畏的女權主義者（或曰「只能靠挑起性別對立博眼球的陰謀家」），於是作為鮮活個體的女性，就必須承受著被標簽化的誤讀。 《〈脫口秀大會〉與女性話語變革》薛靜

一句「普信男」

黑粉追罵楊笠四年

「為什麼（男人）看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」「男的，垃圾。」這兩段出現在2020年綜藝節目《脫口秀大會》第三季的金句，成了脫口秀女演員楊笠出圈的封神金句。新穎的角度加上犀利的諷刺，讓她成為把性別議題推向大眾視野的先行者，但同時也讓她霎時間被推上風口浪尖，成為眾矢之的，是男性眼中「挑起性別對立」的罪人。

2021年，楊笠代言英特爾電子產品，卻遭極端網友攻擊並舉報「涉嫌性別歧視」，理由是「男性用戶不歡迎楊笠」，英特爾在數小時內撤下楊笠廣告。同年，時尚雜誌《VOGUE服飾與美容》發布了一條以楊笠為主角的宣傳短片，短短18秒，只呈現了楊笠從聚光燈下走入車內的場景。不過，只因作為贊助商的奔馳汽車轉發了該視頻，品牌和楊笠又遭到廣大網友圍攻，他們甚至尚未清楚兩者根本並無商業合作關係，就砲轟她「不配代言奔馳」。就連她做衛生巾的直播帶貨，那些時時刻刻關注着她的黑粉，也要衝入直播間內無所不用其極地瘋狂辱罵，似乎要將人生的不順通通歸結於楊笠的一句「普信男」上。

不要輕易調侃男性，如果非要調侃，只調侃成功的那部分。因為你永遠也不知道，一個男的，如果生活過的不如意，會變得多麼喪心病狂、莫名其妙、無理取鬧，簡單來說，就是跟女的一樣。 楊笠《脫口秀大會》第四季

「普信男」爭議過去四年，京東購物平台邀請楊笠參加營銷，再次遭到男性網民的聲討：「普信男不配用京東」、「晦氣」、「京東是否準備為了一個女權主義者放棄男性市場」。此外，不少用戶退款，撥打客服電話投訴，關閉平台會員服務，註銷帳號，卸載APP......憤怒的男性網民甚至開始號召同胞們從「京東金融」贖回理財產品，並聲稱那是「男性力量」的表現，結果成功鼓吹用戶大規模撤資，導致京東股價大幅下跌。事情發酵4天後，京東道歉並宣布「後續沒有和相關演員的合作計劃」——表明楊笠已被該公司除名。不過，這種兩面不討好的操作無力回天，京東的市值在兩周內蒸發五百億元人民幣。

在中國喜劇演員最好避免的話題清單上，有一些東西是顯而易見的。比如政治。比如軍人。現在還要加上：男性脆弱的自我。 《楊笠被京東「退貨」，中國男性脆弱的自我不容取笑？》

引外媒側目

不可思議「性別對立」

男女對立上升到如此地步，難免引來境外媒體的側目。相較於國內媒體對該事件的褒貶不一、毀譽參半，外媒則傾向於支持楊笠，因為他們關注於女脫口秀演員在男性主導行業中的發展困境，疑惑於「一句措辭溫和的嘲諷」竟能激起中國男性的集體反抗，亦驚訝於他們的棘手和脆弱。香港浸會大學新聞系副教授、資深媒體人閭丘露薇接受《香港01》訪問時直指：「這個段子放在香港或海外的大環境下，簡直就是普通的、毫無爭議的。」——儘管會讓一些人感到不舒服，但不會成為一個全範圍的公共議題，更不可能上升至「挑動性別對立」的層面，「可能只有在中國大陸甚至在韓國會產生這樣的效果。」

閭丘露薇將上述「京東事件」形容為「一場民調」：「原來當下中國社會人們對性別議題的理解是這樣的，人們對性別議題的言論包容度是只有這一點的。」她認為在一個健康、多元化的社會，這種聲音不應該引起如此強烈的集體性反應，但她同時也理解「中國有另外的考量，事情越搞越大變成熱點後，也可能引發政治上的麻煩，所以最好的辦法就是儘快平息爭議。」她觀察到，社交媒體「微信朋友圈」中的許多高知男性也自此暴露了底色 ：「他們不覺得自己被冒犯，但他們體恤男性，為男性打抱不平。」另一位脫口秀女演員「大楊哥」也對《香港01》說，身邊的男性主要分為「抵制楊笠」和「蔑視楊笠」兩種，只有不到1%的男性會支持楊笠，「他們本質上不想讓渡自己的特權。」

自從我入行以來，最常聽到的評價就是「敢說」，我知道我不是敢說，我只是不知道這些東西不能說。 楊笠 《喜劇之王單口季》

「她經濟」崛起

帶動「男性向」消費品

楊笠作為內地最早一批脫口秀女演員，且敢於直面性別議題，無疑極具代表性及價值。《香港01》採訪了多位陸港兩地的脫口秀演員以及俱樂部主理人，他們都表示，楊笠乃至所有脫口秀演員的目的，都不可能是想要故意冒犯哪個群體，「她只是觀察到了一件事，覺得這個好笑，所以才會選擇講出來。」他們質疑那些在網上辱罵楊笠的人，曾否完成看完她的一個段子？曾否了解她的想法和表達？曾否聽過脫口秀的別名就是「冒犯的藝術」？正如楊笠在去年的綜藝節目《喜劇之王單口季》所說：「我要是覺得一個笑話能侮辱到人的話，那我這幾年在台上是幹嘛呢？」其實，這就是那群龐大的社會既得利益者，在受到了「挑戰」後，開始隨波逐流地進行的一場「獵巫運動」。

2018年，運動品牌Nike選用欖球運動員卡佩尼克（Colin Kaepernick）進行代言。卡佩尼克曾因抗議美國警察暴力槍殺黑人和社會不公，拒絕在奏國歌時起立，被美國總統特朗普批「不尊重國家」。政治撕裂之下，Nike的代言選擇遭到廣泛爭議，部分用戶甚至透過燒鞋、剪爛該品牌產品等方式進行抗議和呼籲罷賣。不過，Nike始終不為所動，未有採取京東那種「牆頭草、兩邊倒」的商業決策。從後續銷售數據上看，卡佩尼克擔任代言人後，品牌和代言人討論度急遽上升，產品銷量增長31%。

京東老闆劉強東涉嫌性侵一事本就令女性用戶反感，與楊笠合作本意是逆轉局面，吸引更多女性用戶。隨着女性受教育程度，經濟能力的崛起，女性消費力作為市場主力的地位不斷鞏固，並引領消費市場的結構變革和發展趨勢，「她經濟」的興盛印證了這一點。京東《2022年女性消費報告》顯示，京東女性用戶消費增速領先男性5.51%，且消費多元化，增加了更多運動器材、高科技產品、軍事類圖書這種看似「男性向」的消費產品。

楊笠在《喜劇之王單口技》最後一場演出中宣布自己未來不再參加線上綜藝錄製，而會專注線下專場巡演，並堅定告訴觀眾「我們以後，就講這個了，如果你真的覺得冒犯的話，你就去看點別的唄。」（楊笠工作室新浪微博）

不怕「被傷害」

拿起話筒掌握主導權

根據易車研究所的報告，女性用戶更喜歡買奧迪、奔馳、寶馬等高端車，奔馳的女性占比已超過50%。也難怪英特爾、奔馳都想藉楊笠的熱度，在女性市場中分一杯羹。但在男女矛盾日益激化的內地市場，如何選擇自己的用戶和立場，如何面對輿論矛盾，還需品牌深思熟慮，不然只會再次出現如京東一樣失敗的公關決策。

楊笠被廣大男性圍剿、被不同品牌撤代言是事實，但她四年來名氣從未消減，反而愈來愈紅，也是事實。那些朝她扔來的偏見與傷害，反而成了她與女性議題得以燎原的火種，讓她在這個男性為主導的行業中站穩腳跟。她讓愈來愈多女性意識到，原來不是自己沒經歷過，沒看見，就代表困境不存在，事實是大家都身處社會的結構性不公。內地女性群體也終於在這個小眾文化形式中，從「被凝視的客體」，走向了「能發聲的主體」。

從《脫口秀大會》的5位女脫口秀演員，到去年兩檔相關節目的合共27位女演員，「女性上桌」成為了新口號，楊笠那句「我們就講這個了」也成為了女演員乃至廣大女性群體團結的底氣與力量。