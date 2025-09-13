施政報告2025．前瞻｜宏觀數字與微觀民生之差——拼經濟拼什麼？

新一份《施政報告》即將出爐，社會普遍關心港府將會如何繼續「拼經濟」。本港經濟究竟好不好？一方面大市成交、新股數目屢屢攀升，但另一方面，失業率卻創下兩年半新高，各行各業持續出現結業潮，執笠消息不絕於耳——可以說，宏觀數字與微觀民生之間存在一定落差。本文拆解GDP、失業率等數字，嘗試找出官民之間對於經濟體感的差異原由，冀為這座城市的未來發展提供更全面的視角。



《施政報告2025》前瞻報道之二



新一份《施政報告》即將出爐，經濟數據好壞參半。（資料圖片）

一、餐飲、零售業減少千億元生意

新一任政府施政三年，是擺脫新冠疫情後「重新出發」時期，經濟表現又是否「復常」？以本港消費表現計就不如疫情前，原因大家都知，但數字上又有什麼啟示？統計處數字反映，去年零售業銷貨價值錄得約3,768億元，食肆總收益約1,094億元，分別較2018年減少1,083億元及102億元，合共減少1,185億元生意。

餐飲、零售業無1,185億元生意代表什麼？ 個「餅」縮了，行業所需的人手也減少，餐飲業、零售業僱員人數2018年至今合共減少近10萬人。

然則，這消失的逾千億元去了哪兒？對比2018年及2024年旅客境內消費金額，發現整體減少1,240億元，不要忘記這個數字還除了餐飲、零售，還包括酒店房租。但按照統計處公佈的2023年數字，住宿服務業收益減少較為輕微。因此，零售、餐飲業消失的一千億元與旅客境內消費減少的金額大致相同。

事實上，今年首7個月的零售銷貨價值按年下跌2.6%，今年上半年與去年同期比較，食肆總收益以價值計上升0.1%，但以數量計則下跌1.1%。

尖沙咀1881 Heritage「十室九空」。（梁鵬威攝）

不過，疫情前後零售、餐飲業消失的一千億元，相當於旅客境內消費減少的一千億元，並不代表本地消費力並沒有減少，如果按通脹（香港平均每年通脹率約為2%）計算，2024年物價應較2018年物價高近13%，而銷售額簡單理解為產品價格乘以產品銷售量，銷售額不變，產品價格高13%，意味著產品銷售量減少13%。

旅客減少消費，本地消費力流失，情況越趨嚴峻，今年4月零售業總銷貨價值，只有289億元，按年跌2.3%，數字連跌14個月。雖然最新5月的數字已終止跌勢，政府臨時估計為313.2億元，按年升2.4%，但要考慮低基數效應。

二、大型連鎖餐飲港店每月賺少近半

再看餐飲數字，今年首季食肆總收益價值的臨時估計為280億元按年跌0.6%，看上去保持平穩，但當中中式餐館收益跌6.5%，為5個食肆類別中跌幅最大，三大連鎖餐飲大家樂（0341）、大快活（0052）、譚仔國際（2217）全年純利齊跌逾三成，老牌餐飲翠華（1314）全年純利也跌近七成。

以大家樂為例，截至今年3月底香港業務溢利為5.25億元，香港分店數量為381家，即每家分店每年經營利潤（扣除集團開支前）約138萬元，得出店均每月利潤約11.5萬元。而在2018年，大家樂港店均每月利潤約20萬元，意味着現時每月賺少近半。

另一邊廂，本港反映消費降級的兩餸飯店，門店越來越多，「香港兩餸飯關注組」的統計數據，目前全港共有527間兩餸飯店。 這個數字相較於2021年底的約100間，增加了四倍以上。

三、港人遊日、北上年花費近千億元

誠然，消費力外流，是不爭的事實，去年有268萬人次港人遊日，總消費金額近340億元，而港人北上人次也高達8,191萬，按每人每趟平均開支680元來計算，估計去年港人北上消費總額高達557億元。兩者合共897億元。

然而，這也計算在本地生產總值（GDP）內，造成特首所說的GDP增長。GDP由私人消費開支、固定資本形成總額、政府消費開支，加上淨出口（出口減進口）、存貨增減組成。

當中私人消費開支佔近七成，幾乎支撐本港GDP。去年本港私人消費開支達到逾兩萬億元，不過這個數字也有「水分」，統計處回應《香港01》查詢時稱，本地居民的境外開支計算在私人消費開支內，根據行政記錄和住戶統計調查所搜集的數據進行估算。

這意味着，去年港人遊日、北上的897億元可能包含在這兩萬億中；若加上港人在其他地區的花費，「水分」就更多了。據金管局資料顯示，今年首季香港發行的信用卡海外零售消費額達到790億元，按年增長35.5%。

2024年本港生產總值及組成部分。

整體而言，由2019至2024年，本港GDP變幅依次為-1.7%、-6.5%、+6.4%、-3.5%、+3.2%、+2.5%。過去六年有三年負增長，跌幅大過升幅。雖然今年次季GDP增長達到3.1%，但主要是美國貿易政策持續對全球經濟及貿易帶來不確定性，外部需求強韌，加上因美國暫緩關稅措施而令部分貨物搶先付運，支持香港整體貨物出口在第2季按年實質增長加快至11.5%。簡單來說，GDP達3.2%的增長，可能只是短期利好。

四、青年失業率創近三年新高

看完以上分析，你還認為香港GDP很正面嗎？事實上，經濟不景氣，「裁員」也成為本港年度熱詞。早前有老牌銀行罕有地大裁員，令到打工仔人心惶惶，畢竟傳統銀行業的職位過去一直被視為「鐵飯碗」。如今連「鐵飯碗」都被打破，一般人的飯碗還能保得住嗎？

今年5月至7月本港勞動人口跌至381.6萬人，仍未回復至2019年、即疫情前的398.7萬人水平。與此同時今年5月至7月失業率卻持續上升至3.7%，失業人數達14.5萬人。當中15至24歲青年的失業率高達11.9%，是自2022年7至9月後新高，其中15至19歲青年失業率更達15.1%，是整體失業率3.7%的4倍，同樣創近三年新高。

香港主要行業失業人數及職位空缺對比。（香港01製圖）

由圖可見，本港主要行業失業人數均能完全覆蓋職位空缺數目，平均約有2至3人競爭一個職位，當中建造業失業人數與空缺比率達到28:1，即28人競爭一個職位，情況最為嚴峻。

五、上層與基層處於「平行時空」

除上所述，香港還有多不勝數的經濟數據，例如被視為「執笠凶兆」的僱主拖欠強積金供款個案不斷攀升、中小企融資的百分百擔保貸款壞帳率增至15.6%。

單一數據並不能為香港經濟狀況下定論，但多個數據已顯示香港經濟表現未如理想，為何官員仍能自我感覺良好？又是什麼導致官民體感不一？

因為作為宏觀經濟發展指標之一的GDP，往往忽略了收入分配的公平正義、生活品質的實際感受、以及非市場的社會貢獻等因素，尤其未能反映基層民眾的實際狀況。所以，即使GDP有所增長，並不代表基層處境有所改善。然而，對於掌握經濟優勢的上流階層而言，包括管治者、資本家等，只要租金、稅收等收益穩定，就已經算是經濟向好、重拾動力。

本港IPO市場今年上半年融資總額達1,071億元，按年增長7倍。

例如，政府眼中的經濟晴雨表——稅收報捷，2024/25課稅年度納稅人口連續第二年增加，整體稅收按年增一成達3,745億元。另外，香港作為國際金融中心，集資金蛋IPO市場今年上半年融資總額達1,071億元，按年增長7倍。這些都足以令當局鬆一口氣。

然而，貧富懸殊差距拉大、不同階層矛盾凸顯，假如港府一味依賴「滴漏效應」、信奉「津貼主義」，而不着力開拓全新動能、改革財富分配機制，恐怕只會繼續減弱基層群體的貢獻能力。

港府理應革新對於「拼經濟」的原則和目標，重新釐定衡量經濟成效的標準，將「拼經濟」的重點從「拼數字」邁向「拼質量」——實質性地改善市民的就業、收入和生活質素，確保經濟成果能夠真正普惠大眾。