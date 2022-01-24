曹二寶談中共與香港．一｜工運聯動　香港是中共「初心萌動」之地

剛過去的2021年是中國共產黨建黨百年，回顧中共百年曆史，港澳尤其是香港一直扮演着既獨特又重要的角色。2021年6月7日，曾任香港中聯辦研究部部長、中國國務院參事室特約研究員的清華大學深圳國際研究生院兼職教授曹二寶，在中共深圳市委黨史和文獻研究室舉辦一場關於中共黨史港澳專章的講座。他通過梳理和分析香港與中國革命的命運與共，認為香港獨具內地難以比擬和不可替代的全局性地位功能。某種意義上來說，正是因為香港在現代史上如此獨特和重要，所以中共建國後採取有別於內地城市的高度靈活和務實對港政策，包括鄧小平時代提出的「一國兩制」。本文是曹二寶講座《學習中共黨史港澳專章第一篇（1921-1949）》的第一章第一節，原載於微信公眾號「一針見世界」，《香港01》獲授權轉載。



「曹二寶談中共與香港」系列之一



去年7月中共成立100周年，特首林鄭月娥擔任「中國共產黨百年慶典暨香港各界文化促進會成立二十週年大型音樂會」主禮嘉賓。（梁鵬威攝）

港澳同胞從中共誕生前後起，就在中國革命的各個階段各個時期：從不缺席；港澳特別是香港，是中共和現代中國革命的「初心萌動」之地；更在中共領導中國人民奪取全國政權的28年波瀾壯闊歷程中，盡顯其獨具內地難以比擬和不可替代的全局性地位功能。

這是清華大學國際研究生院兼職教授、中國國務院參事室原特約研究員曹二寶，於2021年6月7日在中共深圳市委黨史和文獻研究室「慶祝中國共產黨成立100周年講座」，所作《學習中共黨史港澳專章第一篇》專題報告的開場白。

第一章 開天闢地，電閃長夜（1921-1937）

他引述毛澤東的名言「中國產生了共產黨，這是開天闢地的大事變」和毛詩名句「長夜難明赤縣天」，用可靠的史料證明：港澳同胞參加了這個「大事變」，並緊緊追隨中共浴血奮戰；港澳特別是香港，在史稱「一次大革命」和「二次大革命」（亦稱「土地革命」或是「十年內戰」）中，是以猛烈的電閃雷鳴，劃破舊中國漫長夜空的著名地標。

1925年省港大罷工。（資料圖片）

【01】初心萌動，工運海嘯

1、中共早期組織就有香港

中共權威黨史書，將「1920年秋到1921年春」，即在1921年7月中共一大宣告中國共產黨成立之前，各地出現的類似政治團體，統稱為「共產黨的早期組織」，並確定有8個，其中6個在國內、2個在海外：均無香港。但據俄國解密的共產國際檔案披露的可靠史料，中共的早期組織，在中國國內應是7個，有1個在香港。就是說，香港也是中共「初心萌動」之地！

請看時任共產國際遠東書記處中國科書記、共產國際第三次代表大會的中共代表張太雷（中國共青團主要創始人、中共建軍時期的廣州起義主要領導人），在中共誕生前，向遠東書記處作的以下報告：「截止於1921年5月1日，中國共產黨已經有了7個省級黨組織（均有選設的委員會）即：上海、廣州、北京、天津、武漢和香港等。」其中「香港組織，它不僅依靠香港30個工會組織中的12個工會組織，而且還同福州、汕頭、澳門等城市的工人保持着聯繫。」

這就回答了一個問題：誕生翌月即1921年8月，就成立了「中國勞動組合書記部」的中國共產黨，為什麼能夠很快就在香港而非中國其他地方，成功策動了兩場內卷全國、震驚世界的工運海嘯：香港海員大罷工和省港大罷工。

中聯辦研究部前部長曹二寶詳細梳理香港與中共的歷史淵源，以及香港之於國家來說無可比擬的獨特地位。（網上圖片）

2、現代中國工運第一次高潮，香港是起點

1922年1-2月的香港海員大罷工，雖只有短短56天，但從中國革命全局來觀察和評價，其意義不可小覷。

（1）中共選擇香港作為中國第一次工運高潮的起點，定位精準。毛澤東說過：「中國無產階級較之中國資產階級的年齡和資格更老些，社會力量和社會基礎也更廣大些」，就是因為中國無產階級「是伴隨帝國主義在中國直接經營企業而來」。而香港就是帝國主義最早「在中國直接經營企業」的地方。史料顯示：中國第一批工業無產者，是19世紀40年代就在英國商人創辦的香港阿白丁船塢做苦力的中國勞工。

（2）這次罷工標誌中國無產階級登上歷史舞台。京漢鐵路沿線都成立了「援助香港海員」組織，史稱「二七大罷工」的京漢鐵路大罷工，和之前的安源路礦、開灤五礦等大罷工，都是緊隨香港海員大罷工發生的，一浪接着一浪。1922-23年被譽為「中國工運年」：全國大大小小的罷工300餘次，參加工人30萬，宣告中國工人階級已經覺醒。

（3）這次罷工的組織者是中共而非國民黨。初創時的中共因處於秘密狀態，2位罷工領袖蘇兆徵和林偉民，都以國民黨員身份活動。他們後來都加入了中共並擔任要職：蘇曾任中央政治局常委，林是中共創建的全國性工會組織主要負責人。

1922年的香港海員大罷工開啟1920年代全國罷工潮的先聲，後者更動員工人十多萬，幾乎癱瘓香港，藉以向港英政府抗爭施壓，爭取華人集會結社、言論出版、罷工之自由及制定勞工法律以規定八小時工作制、最低工資制、廢除包工制、改善女工和童工生活等應有權利。（圖片來源：Wikimedia Commons）

3、中國最大工會和分會遍佈全國，香港是催生地和首發站

1925年6月到1926年10月的省港大罷工，進一步彰顯了港澳特別是香港在中國革命中獨具的全局性地位功能。

（1）催生了中國最大的工會組織。省港大罷工前夕及期間，中共在廣州組織召開了兩次「全國勞動大會」；其中5月1日第二次大會決定成立「中華全國總工會」（簡稱「全總」）。短短一年，全總在中國建立了166個分會，會員多達80萬到90萬。「香港總工會」是全總第一個分會；香港海員大罷工領軍人物林偉民，是全總第一任委員長。時任全總副委員長的劉少奇，就是在這次勞工大會期間，起草了著名的《工會組織法》。

（2）國共兩黨共同領導了一次成功的反帝鬥爭。這從罷工委員會的組成可見：委員長蘇兆徵，顧問廖仲愷、鄧中夏等。廖是孫中山得力助手、著名國民黨左派，時任國民政府的財政總長兼廣東省長，省方支持罷工不遺餘力；鄧是中共在罷工委員會的黨團書記，後來任中央候補委員，他與蘇兆徵是港方策動罷工的主要推手。

（3）貫穿罷工始終的最高政治鬥爭目標是「收回香港」、首次提出「以中國人為主體的港人治港」。前者見諸香港總工會第一次代表大會的政治決議；後者就是鄧中夏的名言：「香港34萬人中的33萬中國人，要自己組織政府，自己管理自己。」

（4）猛烈衝擊了港英的殖民統治根基，以後歷屆港督對這次罷工都「談虎色變」。港英為鎮壓這次罷工，首次制定了一個港督不經立法就可強制執行的「緊急條例」，當時未及實施，但對香港管治的影響，持續深遠。

（5）創造了世界工運史上罷工時間最長的記錄：16個月！這個記錄一直保持到上個世紀80年代。

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