港產劇．二｜「合拍劇也可以很好看」—— 鍾澍佳探尋港劇新模式

《新聞女王》監製鍾澍佳自言更喜歡在北京創作，但兩年前回到香港無綫電視（電視廣播有限公司，TVB），冀為港產電視劇帶來內地經驗，探索更多合作模式。他認為《新聞女王》之所以「紅得過羅湖」，得益於優酷資訊科技公司（YOUKU）利用大數據技術分析出的宣傳點精準切中觀眾喜好，而這無疑是本土港產劇所缺乏的能力。



「香港電視文化產業何去何從」專題報道之二



鍾澍佳早在24年前就與佘詩曼合作拍攝《十月初五的月光》，他認為除了優秀的劇本之外，「與演員有足夠的溝通」也是《新聞女王》成功的重要原因。（蘇煒然攝）

「獨立女性的精神面貌是港劇的DNA」

去年年底，鍾澍佳監製的陸港合拍劇《新聞女王》在內地優酷平台播出，從開播前幾乎「零宣傳」的態勢，到開播後風靡全國，話題度、討論度一路飆升，豆瓣最高評分達到8.2分。本地同樣聲勢浩蕩，擊敗TVB在2023年推出的23套港劇，以25.2的最高收視率斬獲TVB年度「最佳劇集」獎項。該劇以被視為「夕陽行業」的新聞業為背景，疊加時下流行的「職場大女主」元素，精確瞄準內地觀眾口味，為「新港劇」帶來一些可能性。

近年「大女主劇」大行其道，究其原因，是女性觀眾在劇集市場上佔主要地位。根據內地德塔文科技公司發布的《2020-2021年電視劇市場分析報告》，2020年內地劇集市場的女性觀眾比例高達62%。報告又指女性觀眾更樂於向親朋好友推薦劇集，使得越來越多電視劇製作更加「女性向」，尤其向「女強劇」題材靠攏。《新聞女王》正正不同於以往主要聚焦男性角色的警匪港劇，成功吸引高達七成的女性觀眾。

鍾澍佳接受《香港01》專訪時坦言，《新聞女王》的「制勝法寶」之一，就是獲得優酷大數據技術的支持，切中「獨立女性」的宣傳點，再配以在港劇品類上史無前例的宣傳營銷。他笑言：「男性寫『女權』是特別女權的，編劇團隊裏的男編劇因為要伺候家裏的『女主』，甚至比唯一的女編劇更『女權』。」他希望該劇能讓在職女性找到共鳴，並且吸引更多年輕觀眾，為港產電視劇撕掉「師奶劇」的刻板標籤。《新聞女王》確實做到了，根據《2022年港劇觀看報告》，優酷港劇場觀眾以「80後」為主，佔比26.5%；而內地歡網科技大數據分析，「95後」和「00後」是主力觀眾，佔比超過「80後」。

鍾澍佳因而期望未來製作更多「大女主」劇集，並透露將會拍攝以「現代女性的豪門生活」為題材的劇集。「獨立女性」的角色形象並不新鮮，但他認為香港獨立女性的精神一直在進步，「20年前，她們還是會為了感情傷心，但是現在的女性壓根不會了。」傳統港產電視劇常見警察、醫生、律師等職業，或多或少都讓觀眾失去了新鮮感，但鍾澍佳認為只要適當疊加，就能為港劇帶來新的可能。至於有網民形容《新聞女王》只是「披着職場劇外衣的宮鬥劇」，他也不以為意：「疊加元素只要融合得好，就能創造港劇新形式。」

「吵的架多了，普通話就好了」

鍾澍佳出生於1966年 ，19歲就加入TVB做助理編導，29歲就當上監製。1997年的《難兄難弟》就是他所監製的第一部電視劇，獲得「萬千星輝頒獎典禮」的「最佳劇集」和「最佳男主角」。他擔任編導的《十月初五的月光》、《壹號皇庭》等劇集也都獲得不少好評。那時的港產電視劇承接1970年代和1980年代的燦爛，仍然處於百花齊放的時期，而內地電視劇還未起步，甚至頗為落後：很多新入行的製作人員沒有經驗，來自劇團的演員數量太少而且表演浮誇，製作成本也只是港劇的2至3成......不過，鍾澍佳卻看到更大的發展空間，並自2002年起常駐內地，在往後的20多年內也持續在內地深耕影視創作。

「當時一句普通話也聽不懂，在演員每次講完台詞後都不知道他講對講錯。」鍾澍佳說自己的語言天賦不強，而這是他剛到北京工作時遇到的最大困難。他將現在達到「母語」程度的流利普通話，歸功於定居北京後經常結識朋友，努力融入當地文化和社會，以及「天天跟編劇吵架，吵得多了自然普通話就好了」。第二個困難是難以適應當時內地創作題材。2002年，他參與拍攝主旋律劇集《奔騰向海洋》，講述一間國營企業邁向私營化的種種困難。「可能那時候的國營企業比較喜歡開會，30場戲裏有15場都在開會。」他苦笑道，當時內地劇題材以價值觀、歷史、愛國主義為主，而這類冗長而沉悶的劇情與他以往拍攝的節奏快、翻轉多、戲劇效果強烈的港劇，形成巨大反差。

在內地劇的起步階段，大量香港影視從業人員將香港先進的經驗帶到了內地，是內地劇製作人的學習模板和創意來源。鍾澍佳形容，2012年是內地劇的「分水嶺」，「表演節奏、故事情節和拍攝畫面都跟以前的內地劇有很區別。」當時一系列穿越題材的宮鬥劇興起，例如《步步驚心》、《宮》、《甄嬛傳》等，不難瞥見宮鬥劇始祖《金枝慾孽》的影子。「那時候國產劇是通過港劇的概念、想法和技術發展起來的。」鍾澍佳肯定地說。

「將內地經驗帶回香港是『傳承』」

時過境遷，今天內地劇方興未艾，港劇卻輝煌不再，鍾澍佳切實感受到了前者在短短20年內的突飛猛進。他斬釘截鐵地表示，比起香港，自己更喜歡在北京創作：「我喜歡北京寬廣的道路，高大的建築物，這些都是我們在香港長大的孩子從來沒見過的。」

寬廣的城市吸引了鍾澍佳，更寬闊的創作空間真正留下了他：就銷售市場來說，14億人口的內地必然比700多萬人口的香港有更多的銷售和利潤空間；就拍攝成本而言，不僅內地劇集預算充足，動輒一集百萬的成本自然會產生更高水準的製作。再者，香港物價水平高，就算使用同樣的預算，內地拍攝的效果卻可以比香港高出很多倍。從表演方式來看，內地表演院校和表演課程形成專業體系，演員的表演技巧逐漸成熟，更能和角色融為一體。在場景資源方面，截至2021年底，內地專業化影視基地已經達到230家——從秦王宮到明清苑的古代建築，在橫店影視城裏一應俱全。若就題材而言，「我不相信香港編劇寫古裝劇能寫得好過內地編劇，歷史文化根基沒有可比性。」但他認為，一些題材也必須在香港創作，例如有制度特殊性的警匪、法律、以及新聞等題材，「像《蘭陵王》這種大型古裝劇，也自然要在內地發生。」他強調：「文化沒有高低，只有不一樣。」

內地更寬廣的舞台，促使鍾澍佳創作了許多如《擇天記》、《蘭陵王》、《良辰好景知幾何》等家喻戶曉的作品。但在兩年前，他毅然離開內地，回到如今飽受爭議的TVB。談及原因時，他的嘴唇不由地輕微顫抖，語氣和眼神卻依然堅定：「TVB是我長大的地方，我從一個什麼都不懂的小朋友，到我當導演，當監製，有了自己的作品，我才可以離開我的母校，到一個更大的市場裏發展，現在回到母校有什麼問題？」他並不認為「母校」沒落了，而是認為TVB始終在華語劇市場佔據重要地位，「只有TVB港劇能為全世界華人帶來共同的回憶感。」他希望能將內地從業多年來的經驗、技術和資源帶給香港、帶給新一代的導演和演員，「就像我們總經理（曾志偉）常說的——傳承。」

「世界上沒有一件事是絕對的好或不好」

去年年底的TVB《萬千星輝頒獎典禮》上，《新聞女王》一舉奪得「大灣區最喜愛TVB劇集」，鍾澍佳上台領獎時表示：「我覺得《新聞女王》證明了一件事，其實合拍的也可以很好看。」作為業界人士，他對於社會上眾說紛紜的「港劇沒落」、「港劇已死」等論調表示不能苟同。在他看來，港劇始終都走在創新和發展的道路上，觀眾之所以無感是因為港劇每年生產量很多，但其實仔細看就會發現每年都有一兩部有創意的優秀作品，例如2023年的《隱形戰隊》、2022年的《下流上車族》、2021年的《星空下的仁醫》等。在被問及以內地觀眾為目標的合拍劇會否流失香港觀眾時，他指出：「合拍劇成本更寬裕，那我們應該把目標觀眾放大到全亞洲甚至全世界，而不僅是內地或香港觀眾。」

但無論是否贊同港劇衰退的觀點，觀眾的選擇不會騙人，本地收視率確實在一路下滑，上述三部優秀港劇再加上「火出圈」的《新聞女王》，跨平台直播最高收視率無一能突破30點。鍾澍佳分析道，新一代觀眾受互聯網影響長大，吸收信息的速度變快，思考能力也比以前的觀眾高，因此不僅劇集節奏要加快，也要重新抓取觀眾興趣點。他強調，港劇亟需借鑑內地運用到影視作品上的用戶大數據分析技術，精準分析觀眾對劇情的喜好，讓創作者了解觀眾的口味，輔助創造更符合市場需求的作品。

TVB長期採用製播一體的單一模式，被批評導致作品陷入僵化。鍾澍佳則表示未來會使用更多「外判劇」模式，即跟不同的影視公司、劇作單位或導演、編劇個人合作，讓港劇市場更開放；合拍劇的形式則會與內地串流平台，如優酷、騰訊繼續保持定期的框架性合作；但他重申這並不會減少自製劇的創作比例。他認為，不管哪種模式都有利有弊，製播一體有持續穩定的生產和劇作質量的保證，但同時欠缺創新；但若電視台過於依賴外判劇，則會出現產量低，失去主導地位的負面影響。