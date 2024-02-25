SEEK偕旗下平台包括Jobsdb「3合1」　跨系統新平台助亞太區搶人才

香港企業正面臨人才短缺問題，聘請非本地專業人才的需求持續上升，收購完網上求職招聘平台Jobsdb和Jobstreet後，母公司SEEK近日完成和Jobsdb及Jobstreet的跨系統整合，3個平台的系統將統一由SEEK領先的人工智能科技驅動，並會沿用SEEK、Jobsdb by SEEK及Jobstreet品牌名稱。是次整合過程歷時3年，涉及1.8億澳元（折合約9億港元）投資額，全新的招聘平台不但向香港僱主提供來自8個亞太區市場逾4,000萬個人才檔案，而且協助本地人才接觸由超過250萬個僱主提供的工作機遇。



僱主和僱員透過鄗平台尋找更多人才和工作機遇。（SEEK提供）

系統整合後，Jobsdb和Jobstreet求職平台將由AI技術驅動，龐大數據庫增強其AI演算法的能力，更精準地配對僱主及人才，新平台分析不同數據評估求職者的合適程度，包括履歷表和招聘廣告內容描述，為僱主提供個性化的招聘建議，新平台的AI技術亦能根據人才的工作經驗和技能，更有效地配對符合他們資歷的職位空缺。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，根據Jobsdb最新公佈的年度招聘數據顯示，人才跨境流動情況呈增長趨勢，公司亦與內地大型網上招聘平台智聯招聘「Zhaopin」達成戰略合作關係，亦將為新平台錦上添花，與大灣區的僱主及人才建立更緊密的聯繫。