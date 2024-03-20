內地荒地設紅綠燈？警調查指「選擇性角度拍攝」　發布者下場慘了

亂拍片亂配字幕隨時惹禍上身？內地有男子日前拍攝抖音片，指安徽有個交通燈無端設在一片荒地上，打趣道「路都沒有、紅綠燈亮了」。片段在網上引起討論，公安隨即介入調查，發現該路段是交通部門設計的「T字形」路口，燈號只用作左轉或右轉，認為男子是「選擇性角度拍攝」製造網絡謠言，處以行政拘留10天懲戒。男子下場再引起討論，有內地網民質疑：「這個至於被拘留嗎？」



內地網民拍攝「荒地交通燈」，笑言「路都沒有、紅綠燈亮了」。（微博影片截圖）

內地日前流傳影片，有網民上傳抖音影片，拍到有個「L形」交通燈安裝在一處荒地上，正前方只有雜草，拍攝時正亮起了燈號，明言「有錢的世界你不懂……路都沒有、紅綠燈亮了」。

片段引起網民關注後，安徽公安局展開調查，發現該路段是交通部門設計的「T字形」路口，燈號只用來指引車輛左轉或右轉，也為後期直行車道預留空間作交通規劃。

3月12日，安徽警方通報指，被拍攝路段為交通部門設計的「T字形」路口，發布影片者是以「未經核實選擇性角度拍攝」製造網絡謠言，以虛假訊息引發社會討論，造成嚴重社會影響。涉案的盛某某到案受查時對違法行為供認不諱，現被處以行政拘留10天處分。公安提醒網民勿在網上發布不實訊息，未經證實的資訊不應轉載，以免擾亂公共秩序。

當事人下場傳出後，再引起網民討論，「這個至於被拘留嗎？」、「憑什麼拘留？篡改事實了嗎？」。也有網民認為警方做法可以打擊網絡造謠，「挺好的，給造謠的人警醒下，沒事別隨便造謠」，又建議如果要做對比，可以同樣早上去拍攝，「感覺視頻前後不像一個路口啊？」。

（綜合）