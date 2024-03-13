男子食「殺豬飯」飲酒跌倒變植物人　家屬怒提告　同場13人共賠…

1人飲醉跌倒受傷，同場所有人都要負責？貴州省1名劉姓男子於2022年受邀去吃「殺豬飯」（即年夜飯），席間與賓客們開懷暢飲，共同迎接春節。然而，當劉男打算去廁所時卻突然摔倒地上，並陷入昏迷。同場人把劉男送回家，其後因遲遲未醒而送院檢查後，最終卻變成植物人。家屬認為宴會發起人和同場12名賓客均有責任，憤而向他們提告，法官終裁定13人需賠償合共17.8萬人民幣（約19.9萬港元）。



內媒報道1名男子受邀出席年夜飯聚會，其間大吃大喝，惟當他打算去廁所時突然摔倒，輾轉送院後成為植物人。（示意圖／ iStock）

根據內媒報道，事件發生在2022年1月，貴州省1名姓劉男子邀請13名賓客到其家吃「殺豬飯」（當地傳統年夜飯）。宴會中，1名姓劉姓賓客先與同桌9人猜枚飲酒，及後又與旁邊的4人喝酒。劉姓賓客懷疑過量飲酒，當他打算上廁所時突然摔倒昏迷，其他人在吃完年夜飯才被發現他倒臥廁所內。

然而，宴會的出席者以為姓劉賓客醉倒，選擇把他送回家，惟家屬見他遲遲未醒，決定將他送往醫院。經檢查後，醫生確診劉男腦部嚴重受損，屬一級傷殘，因此醫生把他判斷為植物人。家屬對事件十分憤怒，決定起訴宴會發起人及在場的12名賓客。

劉姓男賓客懷疑過量飲酒，突然摔倒昏迷，直至其他人吃完年夜飯才被發現他倒臥廁所，遂將他送回家。（《低俗喜劇》劇照）

個案經三穗縣人民法院審判後，法官認為原告劉姓賓客作為成年人，理應意識到過量飲酒帶來的後果，惟他沒有加以重視，因此需要為事件承擔主要責任，同時亦裁定宴會發起人和12名賓客需要負上法律責任。在法官的調解下，家屬與13名被告於今年3月5日達成和解，13人合共同賠償17.8萬人民幣，其中9人分擔12.3萬人民幣，另外4人分擔5.5萬人民幣。

法官提醒，假如飲酒人是被強迫飲酒、明知對方不能飲酒仍然向他灌酒、飲醉時沒有將醉酒者安全護送，或者沒有勸阻飲酒人酒後駕駛而造成車禍等損害，同桌飲酒者也需要負上相關法律責任。

（綜合）