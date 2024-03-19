公屋爸恐入獄數月　2兒交社福機構　憂單位空置被收樓　房署咁講…

戶主被判入獄，公屋單位空置多久會被房署收回？近日有身為公屋戶主的港男在網上發帖訴苦，稱因犯事等候上庭，擔心會被判處入獄數月。他現與2名年幼兒子同住，打算將兒子交由社會機構照顧。不過他最擔心的是服刑期間，家中無人居住出現空置情況，加上無人繳交租金，恐怕房署收回已豪華裝修的單位。有網民建議他主動通知房署，與主任反映狀況，並設立自動轉帳，「通知房署，只要有交租就得」，惟網上亦有聲音質疑樓主造假。



房屋署回覆《香港01》表示，若公屋租戶租住情況有變，如獨居租戶因入獄以致丟空單位或未能依時繳交租金，租戶有責任主動通知房屋署。房屋署指出，如入獄者非獨居租戶，即戶籍內有其他家庭成員，在沒有違反租約情況下，有關單位不會被收回，而入獄人士戶籍一般不會被刪除；至於涉及只剩下未成年子女在單位的個案，房屋署一般會與社會福利署聯繫，尋求最合適解決方案，才會採取行動。



有住公屋的網民表示因犯事或需入獄數月，擔心服刑期間單位空置及無法繳交租金會被房署收回單位。（《P風暴》劇照）

有網民在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，稱現與2名兒子同住「已豪裝」的公屋單位，他因「犯事」將要上庭，並預計自己將被判處數月監禁，「等上庭，自己犯事坐幾耐心中有數」。他打算將4歲兒子交由社會機構看管，惟擔心服刑期間單位空置及無法繳交租金會被房署收回單位。

樓主打算將同住的2名兒子交給社會機構幫忙照顧。（《七月返歸》劇照）

帖文引起網民熱議，有人指如果樓主不交租金數月之久，很可能會被收樓，「我以前試過1個月無交，第2個月即刻出信話要收返間屋，之後要搵房署解釋返咩原因」。有網民就建議樓主通知房署、設立自動轉帳，並向社工求助反映幼兒狀況，又安慰他只要準時交租即可，「通知房署，只要有交租就得」、「自己入定幾個月錢先夠穩陣，叫人幫手交租的話，萬一無交就真係一鑊粥」、「我建議找社工跟進」。

另外，有網民勸勉樓主日後要改過自新，勿再犯事，惟有網民就質疑帖文造假，「假！又搵水吹」、「你哋睇佢個名就知吹水」。

房屋署提醒，若租戶的租住情況有變，如獨居租戶因入獄以致丟空單位或未能依時繳交租金，租戶有責任主動通知房屋署。（資料圖片）

房屋署回應《香港01》表示，根據租約規定，公屋租戶須經常持續居於單位內及依時繳交租金，如租戶丟空單位或逾3個月非經常持續居於單位內，或連續欠租2個月或連續3個月把租金拖欠至下個月才清繳（即慣性欠租），房屋署將會根據《房屋條例》發出「遷出通知書」終止其租約及收回單位。房屋署提醒，若租戶租住情況有變，如獨居租戶因入獄以致丟空單位或未能依時繳交租金，租戶有責任主動通知房屋署。

房屋署續說，如入獄者非獨居租戶，即戶籍內有其他家庭成員，在沒有違反租約情況下，有關單位不會被收回，而入獄人士戶籍一般不會被刪除；至於涉及只剩下未成年子女在單位個案，房屋署一般會與社會福利署聯繫，尋求最合適的解決方案，才會採取行動。

房屋署又說，在沒有違反租約情況下，房屋署會向因入獄而自願交回公屋單位的獨居租戶發出保證書，保證他們將來如有住屋需要而又符合當時公屋申請資格及保證書所列條件下，可獲編配一個公屋單位。

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