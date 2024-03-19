深水埗司機停紅燈路口　見輪椅男過馬路極吃力　落車幫手推獲激讚

熱心助人的行為，實在值得表揚！有司機分享長約1分鐘的車Cam（行車紀錄）片段，表示日前途經深水埗時，目睹1名坐輪椅兼行動不便人士出現在馬路上，留意到對方靠雙手推動輪椅時表現吃力，故二話不說立即下車幫忙推對方過馬路，事後稱「盡點綿力」，只希望藉由片段能使社會多些正能量。網民都大讚司機善舉，「好人一生平安」、「香港應該多啲大愛先會更美好」。



有司機見輪椅人士不便過馬路，立刻下車幫忙獲網民激讚。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該熱心助人司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，指「盡點綿力啦#希望社會多點正能量」。片段所示，現場為深水埗大南街，當時片主的私家車正停於紅燈路口前，1名坐輪椅男子出現在前方馬路上，靠雙手推動輪椅時表現吃力，即使當時交通燈號已轉為綠色，片主見狀仍下車上前詢問對方要否協助。

了解對方打算橫過馬路後，片主隨即示意幫忙，然而當刻行人過路處已出現閃爍綠色燈號，他便加快腳步，最終成功趕在紅燈前，將對方推回行人路上。片尾顯示對方返回行人路後，男子並沒有因此停下腳步回到座駕，反而繼續推着輪椅往前走，可謂是「送佛送到西」。

片段曝光後，片主善舉引來網民激讚，「最正能量、最佳車cam片！」、「我以為會就咁推返上去隔籬個行人路」、「好人一生平安」、「香港應該多啲大愛先會更美好」、「Good！但後邊啲衝衝衝司機應該咇到拆天」、「寧願抄張$320，都要幫手推上行人路啦！等佢自己慢慢磨，又危險」，有網民提醒該司機助人前都要提高警覺，「你有無鎖車？小心俾人偷嘢」。

不過有人稱，曾遇到和片主同樣情況，「我上次又係咁，跟住等過馬路返去車嘅時候，食咗張牛肉乾（告票）」，他人就建議可交出車Cam上訴，「如果警察來抄牌，可以用返段片做證據」，或「可以上庭答辯，個官好大機會取消罰單！」

惟有留言覺得事有蹊蹺，「點解會有呢個狀況嘅人係路上出現？完全無家人或護理人員照顧？就算佢過到呢條馬路，咁之後呢？」、「點睇都覺得個人有啲問題，如果要過對面條馬路，點會咁早就出現喺馬路，而唔係從行人路行到嗰條馬路前先過」，又指出該區有不少吸毒者，擔憂熱心助人反被利用同情心，提醒他人要小心。

（FB「車cam L（香港群組）」）