倚老賣老！兩長者搭車佔坐後生女指定席　後生仔睇唔過眼咁鬧洩憤

公眾交通工具不時出現讓座之爭，近日更上演老人家佔坐劃位指定座席！浙江寧波近日有一對長者被指乘搭城際列車期間，佔坐兩名年輕女子的劃位指定座席，即使列車長過來勸說也無效。車上有名年輕男子不忿該對長者倚老賣老，出言狠罵「老不死壞人一千年呀」，甚至說要買副棺材讓兩人躺着，為被欺負的兩名年輕女子出一口氣。



浙江寧波近日有一對長者被指乘搭城際列車期間，佔坐兩名年輕女子的劃位指定座席。（微博影片截圖）

微博近日流傳一段33秒影片，事發在3月8日，淅江寧波，有一對男女長者乘坐城際列車期間，佔坐兩名年輕女子的指定座席。影片可見有穿着紫色制服的女列車員站在年輕女子身旁勸說長者，但伯伯不斷大聲辯駁。帖主在帖文補充道，列車長也有過來勸說，但「老人說自己年紀大不懂，以前都是這樣坐，就是不肯歸還座位」。

後來車上有名年輕男子不忿該對長者欺負年輕女子，「幫口」狠罵，不過該對長者絲毫沒有羞恥心，繼續佔坐，婆婆更大言不慚地說「那我們怎麼年輕」，男子指「你們兩個老不死，老不死壞人一千年呀，就像你們這種老不死就活的久一點了」，婆婆偏要對着幹地回應「對那」。

男子繼續咒罵，「你不走趕緊我給你找個門，你去躺着好了，棺材你躺那吧，沒關係的，我有錢可以給你們買棺材的，你明天就住進去好了」。影片就此完結，不知後續。

雖然男子口出惡言，但幫年輕女子出頭的行為引來網民讚賞，指出「罵的好，跟這種人不要講素質」、「小夥子好棒，能罵出來已經勇氣可嘉了 」。

網民一面倒批評該對長者行為不端，並認為列車職員和乘警不應放過長者一馬，「霸座不是要拘留？怎麼遇到老不死的就區別對待呢？」、「這種不應該直接請下車麼，縱容這樣風氣」、「拉黑，不准乘坐公共交通」、「乘警有啥用，還有這種老人真是棺材瓤」、「這種不是應該強制性抬下去麼？？之前很多霸座的，年輕一點的，也是死皮賴臉的不讓，不都被抬下去了麼？老人就不敢動手了？欺軟怕硬了？」。

（微博）