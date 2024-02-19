東鐵大叔1人霸2個關愛座！稱件貨好重　拒讓座後仲咁講惹網民爭議

關愛座爭議時有發生，有女網民在社交平台發相，指東鐵車廂內有坐在關愛座的長者1人霸兩個位，將1個大袋放在他身旁的關愛座位上，即使有其他長者叫他拿開大袋，他回應「件貨好重」，更叫對方半價到頭等席找位坐。目擊事件的女網民感到十分憤怒，不齒對方恃老賣老，於是在網上發相公審他。



樓主發布的圖片可見，大叔坐在東鐵關愛座上1人霸2個位，有個粉紅色大袋放在他身旁另1個關愛座上。（Facebook圖片）

有網民早前在Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發相，圖中可見有位頭戴Cap帽及戴口罩大叔坐在東鐵關愛座上，不過他卻1人霸2個位，有個粉紅色大袋放在他身旁另1個關愛座上。

樓主指當時有其他長者想坐在關愛座，叫他拿開大袋，但大叔不但不讓座，更回應「件貨好重」，反叫其他長者「去前面坐半價，留返個位畀佢個袋坐，咩道理」。目擊事件的樓主不齒大叔恃老賣老，於是在網上發相公審他。

有網民不忿樓主在網上公審別人，「得1張相，影唔到附近有人要企，你講乜都得啦」。（資料圖片/盧翊銘攝）

帖文一出隨即引來不少網民議論，有人鬧大叔「自私X」、「重咪放地下」、「係咪畀咗兩份錢先」。亦有人提議「咁你幫幫佢老人家搬近落車門！落車唔使拎咁遠」、「嘟嘟嘟嘟，零點一秒拎出車箱」。有網民更認為「直接坐落去」、「直接開佢拖 or 無視佢袋嘢直接坐落去」。

不過有網民不忿樓主在網上公審別人，「得一張相，影唔到附近有人要企，你講乜都得啦」，又有人質疑為何樓主當時不出聲協助其他長者，「又係你呢啲人，齋影相post上嚟乜都唔做」。樓主回應當時身不由己，「出咗聲啦，扶老攜幼，阿媽叫我算數，唔好新年流流同人嘈，先唯有放個post宣泄下」。