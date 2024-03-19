狂！年收入$1200萬　20歲資優美女棄醫護當情色網紅︰父母好自豪

職業不分貴賤，最重要是自己開心。英國1名20歲資優女生自小夢想成為獸醫護士，但長大後意識到殘酷現實，獸醫護士收入原來極低，她毅然「背棄了理想」，投身成為情色網紅，向粉絲出售露骨內容，縱使「迎着冷眼與嘲笑」，但女生勇往直前，其instagram帳戶累積接近20萬名粉絲，年收入高達120萬英鎊（約1,200萬港元），比起初級醫生和老師高出大約39倍。女生形容工作使她「仍然自由自我」，可以自由表達自己、買樓買車和進行投資，更形容「父母（為女兒）感到非常自豪」。



Ellie May不時在instagram上載性感照片。（instagram「ealx_」圖片）

20歲性感女生梅（Ellie May）日前接受獨家訪問時表示，讀書時對英語和科學科目感到有興趣，從小便希望成為獸醫護士，並在學校參加了一系列科目的GCSE考試，一度奪A*，但她很快就知道獸醫護士收入不高，相信遲早變成「消費熱血」，所以決定放棄理想、另謀出路。梅偶然發現在情色網紅寬衣解帶可以賺取更多金錢，於是全職投身這個成人行業，在情色訂閱平台分享露骨內容。

Ellie May的instagram帳戶吸引接近20萬人成為粉絲。（instagram「ealx_」圖片）

梅形容每天收到大量課金，年收入高達120萬英鎊（約1,200萬港元），比起初級醫生年收入 2.9萬英鎊（28萬港元）和初級教師的工資3萬英鎊（約2 9萬港元），高出大約39倍， 而英國5間最大銀行的頂級銀行家的平均年薪是80萬英鎊（798萬港元），亦是遠遠低過梅的收入。

除了頻道有很多人訂閱之外，梅的instagram帳戶吸引接近20萬人成為粉絲，她亦表示「不想自吹自擂，但認為自己已經相當成功」，而且分享成功之道，形容內容不但有趣，而且通常有求必應，明明她可以在世界任何地方工作，但當有1位俏皮粉絲提出穿上西裝去辦公室時，她都會照做。

梅形容每天收到大量課金，年收入高達120萬英鎊（約1,200萬港元）。（instagram「ealx_」圖片）

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梅如願賺取極多金錢，不但可以買樓買車，而且能前往多個地方旅行，甚至進行其他投資，很高興經營到自由度極高的事業。被問到家人有否反對時，她指「部份家庭成員最初感到擔心，始終並非傳統工作，認為我正在冒險」。但如今梅名成利就，父母都為女兒感到驕傲，同時感激她為家庭提供豐裕物質，梅亦多謝親友和粉絲的支持，「粉絲的鼓勵讓我過上了最好的生活，我真的很感激！」。

被問及會否轉行，梅形容目前工種「是完美的，充滿活力，在經濟上帶來豐厚回報，提供夢想的生活方式」，但不知道會否一直工作，「我的思想非常開放，未來的不確定性讓我感到興奮」，她更笑言可能創立1個人工智能版本，並以創新科技方式開工。

（《每日星報》）