大叔扮19歲大學生　與13歲女童拍拖要求性交　揭真實年齡竟是…

韓國MBC電視台節目《真實探查隊》近日講述一名13歲女童網戀一名「19歲」男生，女童父親察覺有異，「窮追猛打」下竟發現男方真實年齡竟是「49歲」，甚至曾要求女童和他發生性關係，以及傳送不雅照片。警方正調查女童有否照辦。



節目模擬女兒在房間中玩新手機，被父親發現。（《真實探查隊》節目截圖）

據節目內容指出，起初該名父親留意到13歲的女兒一直躲在房間內不出來，又發現女兒有新手機，擔心追問下，女兒才透露是19歲男友送給她。其後父親主動打電話給對方要求見面，惟對方用不在城裏藉口推托，然後快速掛掉電話。

通話期間，父親發現男方聲音不像19歲少年，感覺有異，為了保護女兒，他查看手機聊天記錄，發現男方與女兒的合照，以及對方要求女兒幫自己保密實際年齡已經23歲，讓父母不會起疑心。

男子誘導13歲女童向父母說謊與大學生男友拍拖。（《真實探查隊》節目截圖）

父親一再懷疑箇中有異，再次打給對方核實年齡，後來男子亦表示「真實年齡」是36歲，因為怕被抓，所以便謊報年齡。該男子向父親不斷道歉請求原諒，聲音顯得非常慌張，但女童父親決定報警。

經警方調查，這名男子原來已經49歲，比女童父親年齡還大，並且已婚兼有4名子女。

有報道稱，警方審訊中得知男子為了控制女童，買了新手機給她，並以此威脅，希望女童「禮尚往來」，要求和他發生性關係，甚至經常叫女童傳送不雅照片，但未知女童是否照做。警方仍在調查案件。

（綜合）