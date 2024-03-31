拉買餸車要考牌！師奶拖車搭扶梯險撠身後人　連登仔斥：反智牙煙

除了「生仔要考牌」，師奶都被指要考「拉買餸車牌」！有連登仔近日在網上發文，不滿有師奶乘搭扶手電梯時，沒好好拉着買餸手拉車，令在其身後的人差點絆倒，直言事件「牙煙」，指出「有行李根本唔應該用扶手電梯」。



有連登仔近日在網上發文表示，「建議女人用買餸手拉車要考牌」。（Unsplash圖片）

該網民於連登討論區以「建議女人用買餸手拉車要考牌」為題發文表示，日前乘搭扶手電梯時，留意到前面有名師奶拉着買餸車，並將買餸車放在其身前一級。樓主指出，「正常人出扶手電梯應該推架車仔出先啦，師奶居然反智想將架車放翻自己背後，然後拉架車」。當時整條扶手電梯都站滿人，大家都要等師奶拉走買餸車，「架車仔會滯後咗一陣先跟個人行」，結果「爭啲撠倒後面班人」，幸好有位男子「一腳伸X開佢架車仔，啲人先出到」，形容事件「幾牙煙呀」。

除了師奶拉買餸車一事令樓主不滿，樓主更分享另一經歷，直言「女人行路要吹波仔啦直頭，行唔到直線㗎」，指出試過有時在街上想「爬啲女人頭」，前方的女子卻愈走愈偏阻擋他，到他想走原本的路，對方又走回原本的路，大呼「腳法勁過美斯」。

該連登仔不滿有師奶乘搭扶手電梯時，沒好好拉着買餸手拉車，令在其身後的人差點絆倒，直言事件「牙煙」。（《師奶MADAM》劇照）

不少網民甚有同感，指出「有時出電梯班阿嬸拖住架車仲要慢慢行，搞到後面炒車咁濟」、「好多女人行路本身已經唔睇人睇路，加埋架車仔真係無X敵」。有網民教路要與拉買餸車的師奶保持行走距離，「我每次見到前面個人拉喼拉車仔，我都等電梯上多5、6級我先會上去，廢事到時撠親我」、「每次見到都會呢啲高危人士都會喺隔籬爬佢頭」。

有網民列舉其他自私、阻礙他人的行為，都應被視為「要考牌」之列，「擔遮都要，矮過175cm就要考，避唔開真係會𠝹斷頸動脈」、「建議用八達通都要，都2024年，仲係可以放喺個袋度嘟，仲要成日嘟唔到」、「開門都要考牌，企定喺道門前面，等你推/拉門畀佢過」、「（揸車）打燈畀手勢過線先最重要」、「BB車都要啦，啲家長成日覺得自己推住BB車大晒，搭lift（升降機）又唔行入啲，企正喺lift中間，其他人入又難出又難，仲要成日車到人，有啲細路明明已經大個，仲要推架車」。