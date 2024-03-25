人妻嗌外賣遭揭全名　憂被追蹤社交帳號：他加我臉書好友怎辦？

用家下載應用程式時，通常會被要求提供姓名以及出生日期等個人資料。台灣有人妻崩潰表示，日前首次使用外賣平台，惟外賣員即將到達時，居然致電查看她是不是陳小姐，得知外賣員知曉其姓氏本已震驚，怎料詢問對方才發現，原來外賣員手機更是顯示她的全名，擔心個人資料會外洩的她直斥離譜。事後她要求外賣員即時刪除兩人通話紀錄，眼見對方不太情願，還強調「我有老公了！」引來熱議。



不少網民對樓主抱怨大感傻眼，揶揄「妳有被害妄想症還是自戀啊？」、「銀行跟電信業者連妳的住址、電話、身份證都有，要不要乾脆連手機跟銀行都不要使用好了」。



台灣有人妻不滿外賣員知道其全名，擔憂個人資料外洩，要求對方即場刪除通話紀錄。（《白日夢外送王》劇照）

該人妻在facebook群組「匿名公社」發帖，指日前首次使用外賣平台下單，不過外賣員致電她時，第一句就問「是不是陳小姐」，她形容當下聽到時「蠻震驚的」，但還是忍住情緒。待外賣員上門後，她詢問對方為何會知曉其姓氏，不料對方拿出手機，裏頭更是顯示樓主全名，被嚇到的她稱「一看我差點昏倒」。

她質疑「為什麼外送員可以有客人的全名？」，擔憂對方若然知道她的姓名後，會在網上搜尋其社交平台或添加好友，「到底誰要負責？」。她又對於外賣平台不能統一使用先生或小姐來稱呼客人表示不解。

樓主事後要求外賣員將通話紀錄刪除，對方一開始表現不願意，質問對方是否另有所圖，又向對方強調她已婚有老公。外賣員最終邊搖頭邊刪除，令她感嘆「這樣我以後自己出去買好了，太離譜了」。

人妻擔心對方會透過其全名，於社文平台添加她好友，質疑「誰該負責？」（《寶寶大過天》劇照）

帖文令網民傻眼，「奇文共賞」、「外送員不叫妳陳小姐，不然要叫妳喂？」、「沒有跟妳核對姓名、餐點，要是被路邊隨便一個人取走餐點，妳要認？」、「外送員搖頭是因為無奈，把通話紀錄刪掉等等你反咬一口說他都沒打」。

不少人覺得樓主太自戀，又指其實很多地方都掌握她的名字，「可以把FB、IG、外送APP全刪了，妳和老公都可放心」、「銀行跟電信業者連妳的住址、電話、身份證都有，要不要乾脆連手機跟銀行都不要使用好了」、「妳去醫院掛號，護士也是直接喊全名，妳也要在醫院吵嗎？」。

有人建議若擔心個人私隱，本就不應提供真實姓名，「資料都是自己打的啊」、「你註冊使用的名字，外送員跟店家都看得到，跟網路購物是相同概念」，並提醒「註冊任何帳號之前可以先看一下他們的規條，不要一股腦的全都同意」。

（FB「匿名公社」）