搞錯Last day！打工仔私人物品被丟勁嬲　網民：沒收清潔費已不錯

離職日如此重要，竟會弄錯日子？台灣有打工仔不滿地發文，指辭職後因看錯最後上班日日期，故延遲了1天回公司收拾個人物品，而回去時卻被告知其私人物品已被打包放到整理箱。惟當她打開查看，卻發現有不少物品消失不見，無人認責下揚言要報警處理。上司為平息事件，表示願意賠錢了事，但她覺得並非金錢問題，更怒稱「我女兒的卡片無價好嗎」。



許多網民不撐樓主有錯在先，「妳已經離職，不是公司員工，前公司無義務幫你保管財物」、「超過離職日東西沒拿走，一律當垃圾處理沒問題」，又猜測其人際關係甚差，所以才會完全沒有同事幫忙知會。



台灣有打工仔記錯最後上班日，不滿私人物品被人亂動，發文呻慘惹議。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

該員工在匿名公社以「公司有權力丟員工的私人物品嗎？」為題發帖，指她於2月時向公司提出離職，而最後上班日應為3月20日，不過卻因看錯時間，誤以為是21日，所以當她遲了1天回公司收拾個人物品時，員工識別證無法使用，需請同事帶她上樓。

不料她剛進辦公室就看到其桌子，以及更衣儲物櫃皆被清空，同事表示所有東西都替她放到整理箱，她只要抱走整理箱便可。但她覺得事有蹊蹺，所以翻開整理箱檢查，卻發現內裏3盤肉被翻倒壓爛、一堆文具不見、更重要的是女兒所送的卡片亦消失不見。

樓主生氣不已，想要知道是誰給她整理，可惜無人承認，要求調閱調監視器卻被說沒有資格，無奈之下揚言說要報警。當下才有人出言指，由於其座位剛好是「死角」，所以沒有拍到，而其上司為了平息事件，表示可以賠錢了事，不過怒氣難消的她就質疑「那是錢的問題嗎？我女兒的卡片無價好嗎」。

上司希望賠錢了事，但事主就質疑「我女兒的卡片無價好嗎？」（《她們創業的那些鳥事》劇照）

帖文引來網民批評，不少人紛紛斥責樓主「惡人先告狀」，「為什麼公司沒有權利清空已離職員工的東西，不然要放着？」、「當然要清空，不然怎麼給下一位員工使用」、「妳已經離職，不是公司員工，前公司無義務幫你保管財物」、「超過離職日東西沒拿走，一律當垃圾處理沒問題，不然妳10年後再去拿，公司要幫妳保管10年嗎？」、「沒多收你清潔費就不錯了」。

亦有留言質疑樓主的人品以及工作能力，「你在公司的人際關係一定很差，所以沒有任何人想要幫你！」、「連電話都沒人提醒你，代表做人失敗」，又揶揄「連離職日都可忽略，工作態度及作業品質一定很好」、「回家當公主吧，工作不適合妳」。

（匿名公社）