「阿婆碰瓷」影片瘋傳！ 超浮誇演技大字型瞓地　真實身份超驚人

外國都有「碰瓷黨」？近日網上流傳1段「阿婆碰瓷」影片，片中1名外籍婆婆以極其緩慢的動作靠近停下的汽車，再以超浮誇演技「假摔」倒地，然後自己撐着地面翻滾足足4圈才停下。影片引起網民熱烈討論，有人爆笑之餘亦質疑造假，笑稱「不可能有這麼假的碰瓷」。原來婆婆真身是Instagram上有近500萬名粉絲的巴西87歲網紅瑪麗亞（Maria），她還上過當地電視節目，是人氣超高的「銀髮網紅」！而片段就是她與孫子合作拍攝的搞笑影片，只是在各地傳播時誤變成「阿婆碰瓷」。



網傳一段「阿婆碰瓷」影片，片中1名外籍婆婆以極其緩慢的動作靠近停下的汽車，再以超浮誇演技「假摔」倒地，引起網民討論。（「vovomariaeoneto」IG影片截圖）

該段影片近日在多個社交平台上廣傳，片中可見1名身穿紅色上衣、藍色牛仔褲的外籍婆婆靠近1輛車速較慢的銀色休旅車，車子即時停下。婆婆慢悠悠地走到車前，再慢動作舉起雙手，將上身靠向汽車引擎蓋，之後發出悽厲的慘叫，再極其浮誇兼緩慢地趴在地上，連續翻滾4圈，最後停止慘叫，大字形仰躺在路面。而從汽車的車牌號碼可以看出，拍攝地點應在國外。

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影片引起網民熱烈討論，不少人都猜測婆婆是「碰瓷黨」，並表示「表情動作略嫌浮誇」、「別演了演技好差」、「阿嬤的碰瓷真可愛」；還有網民質疑影片真偽，質疑是擺拍影片，「好配合演戲的阿嬤」、「別玩阿嬤啦！引擎蓋跟地板會燙啦」。

事實上，「碰瓷阿婆」真實身份是巴西87歲網紅瑪麗亞（Maria），而該段影片的確為擺拍影片，只不過網上流傳的影片畫面卻被裁去解釋部份。瑪麗亞與23歲孫子加布里埃爾（Gabriel）常在社交平台IG的共同帳戶上分享日常生活，加布里埃爾指瑪麗亞平日就像個18歲少女般充滿活力，兩人的有趣互動為他們帶來約500萬名粉絲。熱愛鏡頭的瑪麗亞還曾上過巴西電視台的節目，在當地累積了不少人氣。

至於「碰瓷片」其實是瑪麗亞2月時與加布里埃爾共同拍攝的搞笑影片，原片上以葡萄牙文說明內容是描述當老闆要求你在「狂歡節」工作，而你為了「射波」不工作找籍口。該段影片令不少網民爆笑，隨即引起大批網民截圖轉載，最終演變成網上流傳的「阿婆碰瓷」。不過，網民在大讚瑪麗亞可愛的同時，也擔心她以87歲的高齡在地上翻滾，並提醒加布里埃爾要適當加上標題，以免他人仿傚。

（綜合）