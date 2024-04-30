港人返工4大瘋狂實證：入院照開工、喪父開OT　蜜月即日折返開會

香港人一生營營役役，為供樓、供養子女、維持生計，不少人只好「搏命返工」，卻忽略自身精神健康。有打工仔近日於網上分享，在香港工作8年感受至深的4件事，提到曾有同事上班至暈倒；老闆父親過身，當天照常加班；同事和老婆去旅行期間遇到工作問題，結果即日半夜飛返香港；第3件事的同事每天加班至晚上9時，最後結婚年半就離婚。樓主直言，「香港人返工真係可以去得好盡」，慨嘆「深深體會到香港生活嗰種瘋狂嘅壓力，令人會開始變得唔正常」。



有打工仔近日於網上分享，在香港工作8年感受至深的4件事，提到曾有同事上班至暈倒；老闆父親過身，當天照常加班。（《未生》劇照）

該打工仔於連登討論區以「喺香港做咗8年嘢，有四單嘢令我感受好深」為題發文，指出在香港工作日久後，「好多人都會慢慢變得唔正常」。他曾於1間全香港人的外資工程公司工作，見證老闆和同事上班「去得好盡」的事蹟。

樓主舉出4個例子，第一，「同事返工返到暈咗」，即時送去醫院，其後得知是患上急性盲腸炎，「痛到暈咗」。該同事開完刀第二日吩咐老婆去公司拿電腦及叉電器送去醫院，「俾佢喺醫院覆嘢」。

第二，老闆的父親過身，「過身佢嗰日照OT（加班），出殯嗰日出咗去幾粒鐘，搞完白事就直接返公司」，老闆還說「咁就一了百了，唔使成日出入醫院，做嘢唔係好方便覆客，覆得慢咗」。這位老闆平日經常問其他人「買咗樓未，未買就要勤力啲做嘢」。

樓主直言，「香港人返工真係可以去得好盡」，慨嘆「深深體會到香港生活嗰種瘋狂嘅壓力，令人會開始變得唔正常」。（《未生》劇照）

第三，有位同事一早請了年假和老婆去旅行，旅行第一天「跟開單job（工作）有問題，個客急call（聯絡），老細瘋狂追殺」，結果「佢即日半夜飛返香港第二朝開會，個假期就咁冇咗」。

第四，第三個例子的同事因太緊張工作，要賺錢供樓，故每天瘋狂加班，「搏升做埋老細啲嘢」，每天加班至晚上9時，星期六也回公司上班，「結果係結咗婚年半就離婚，老婆一蚊都唔分佢就咁走咗」。

樓主表示，「深深體會到香港生活嗰種瘋狂嘅壓力令人會開始變得唔正常，甚至係X街」，因為在該公司工作的薪金不錯，「我都頂X咗3年，有幾次真係收工廿幾歲人喺條街喊咗」。

樓主說，「我辭職走嗰日，老細仲要話我懶同垃圾，喺香港唔會生活到」。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主又說，可能因他相對其他同事較懶惰和不正常，所以升職上位輪不到他，「我辭職走嗰日，老細仲要話我懶同垃圾，喺香港唔會生活到」，現時他去了外國生活，「依家過得仲唔錯」。

帖文為一眾網民帶來共鳴感，指出不少港人是「樓奴」及看錢至上，「為咗供樓去到好盡㗎，個種無工開嘅心情會令到人變態」、「有多人一有首期就去買樓，所以冇工返或怕俾人炒，好大壓力。同埋你老闆都有份營造要買樓嗰啲氣氛呢，典型香港人買樓等於成功」、「證明咗香港嘅生活壓力真係好大，特別係如果係為層樓，同埋有埋小朋友更加難捱」、「香港人太功利，所有嘢嘅價值都取決於你搵唔搵到錢，我都識好多人以為自己搵得多，就狗眼看人低」。

帖文為一眾網民帶來共鳴感，指出不少港人是「樓奴」及看錢至上。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

不少網民表示，是否做「奴工」全屬個人選擇，「係慘，佢哋自己揀，冇得怨」、「喺佢哋嘅觀念，人生除咗錢同樓就冇其他嘢，可悲」、「根本香港人奴性極重」、「以前返工為咗改善生活，依家返工返到忘記生活」、「人人取向唔同，有人鍾意用工作填滿自己，有人要平衡」、「發覺香港好多呢啲人，為份工犧牲自己人生仲覺得好威 ，見到人哋唔夠佢哋搏殺就喺度指指點點，話人哋唔夠勤力」。

亦有網民認為，「份糧出幾多咪做幾多囉，你個幾個case（個案）可能人工高呢」、「覆下email（電郵）無乜問題，瞓醫院時間好難過」、「通常呢類死做爛做嘅人，到最後都冇咩機會上位，老細揀人升職睇好多因素，勤力可以話幾乎唔會係其中之一」、「我覺得90後打後已經相對冇咁癲，父母同對上個輩，個個為生活都咬到盡，嗰陣工時長又做到唔放假，自己生意嗰啲除咗過年都唔休息。到今時今日，得7日AL（年假）嘅工都幾難請到人」。