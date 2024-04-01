試用期2個月頂唔順！打工仔入銀行做這工作　網民撐辭職：冇前景

返新工辛苦到想在試用期辭職！有本身從事金融業的打工仔發文大呻，最近轉新工到銀行從事港股時段接客電話落盤工作，但試用期過了2個月始終無法適應，「精神壓力近日已大到放工後咩都思考唔到」，更因體力消耗及長期坐着而令肩周炎有復發風險，正考慮辭職還是用更多時間嘗試適應。不少網民認為健康要緊，如超出負荷倒不如另覓工作，更有留言更提醒樓主，現在已是網上交易時代，「你習慣了都會好快無得do」。



有打工仔在討論區發文抱怨，表示自己轉新工後未能適應職場環境，打算辭去工作。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「試用期辭職？一份辛苦到爆的工」為題發帖，他原從事金融業，最近轉到銀行工作，負責港股時段接客電話落盤。試用期過了2個月，他仍覺得難以適應，「精神壓力近日已大到放工後咩都思考唔到」，而體力消耗大又要久坐，憂心令肩周炎舊患復發，正糾結「應該提早講聲辭職或是再畀時間自己審視能否適應呢份工」。

樓主補充，他雖有經濟負擔，但壓力不算大，該工作試用期內不能「即走」，仍要經正常程序辭職。雖然性質和過去工作有點類似，但樓主稱銀行系統既複雜又落後，「簡單1件事都N咁多個程序」、「我都以為銀行工好做，但好豬頭骨，起碼我連1個鐘食lunch權利都無」，除要回公司候命，還要每朝8點45分回去準備好開會，及每日要處理7到10份報告。

樓主透露自己每日要處理7到10份不等，而且公司沒有前輩教導，所以經常「撞板」。（示意圖 / GettyImages）

樓主續指，除了運作上混亂外，最大問題是沒有前輩指導，要靠自己摸索，所以經常「撞板」，明明已虛心學習2個月，但未見進展。

有網民不贊成樓主辭職，建議他多試2個月，撐過試用期看看，但不少人認為如果覺得不適合及影響到身體，應盡早離開，「唔難揾就轉工吧 ，身體健康永遠行第一」。

部份網民提醒，現在時是網上交易年代，樓主新工作算夕陽行業，「你習慣了都會好快無得do，今時今日愈來愈少人打電話了」、「冇前景，又大機會撞板，仲冇人教冇人善後，搵另一份工重新出發啦」。

（香港討論區）