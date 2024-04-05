貨Van載2公斤氣體疑泄漏　司機照點煙引發氣爆　全身燒傷後續是…

車輛正運送瓦斯罐照樣點煙？台灣1名34歲司機駕駛載有2公斤瓦斯罐的輕型貨車時，疑氣體泄漏未有注意，照樣在車上點香煙瞬間引發氣爆，爆炸令貨車嚴重損毀，更震碎附近5間民宅玻璃，幸好司機忍痛聯同附近民眾一同滅火，令火勢未有蔓延開去。消防及救護員到場發現司機身體多處燒傷，送院確認全身二度燒傷，佔皮膚面績約50%，事件起因仍待進一步調查。



台灣有司機疑於車上有氣體泄漏下點煙，馬上引起氣爆。（TVBS新聞截圖）

台媒報道，新竹縣寶山鄉1名34歲男司機駕駛1輛載有氣體罐的輕型貨車時，疑車內氣體桶泄漏，他未有察覺在車內點煙，點燃氣體瞬間引發氣爆。

寶山鄉長邱振瑋指，當地消防部門3月29下午接報，指新湖路三段的油田村集會所旁發生火警。劉姓司機是自來水公司管道配管外包商職員，貨車上載有2公斤氣體桶疑泄漏，他未有發覺，在駕駛座點煙，即時「轟」一聲爆炸。

劉男自行脫困，忍痛拿滅火桶救火，附近有3名民眾到場協助，入鄉公所拿多個滅火桶協助滅火，阻止火勢蔓延到民居，但因為氣爆威力強大，有5間民宅的玻璃被震碎，幸好事件中無其他人受傷。消防救護員到場時，現場只餘下殘火，發現劉男身體多處燒傷，即時鋪上紗布及淋水降溫並緊急送院。劉男雙手前臂、小腿燒傷，意識清醒，送院後發現全身二度燒傷，佔皮膚面績約50%。

現場畫面所見，輕型貨車爆炸後車殼變形，車頂凸起、車窗全部碎裂、車門損毀。消防調查人員到場採證，初步估計事件造成5萬台幣（約1.28萬港元）損失，事故起因仍待進一步調查。

（綜合）