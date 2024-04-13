拍拖食茶記要AA制　女生驚揭男友零用咁多　毫不猶豫買天價顯示卡

買禮物氹伴侶是人知常情吧！日前有女生在討論區發文，指平日和男友拍拖「食茶餐廳同快餐店係我哋嘅日常」，而且不論過任何節日都要「AA制」，自己經常送禮物，但鮮有收到回禮，批評男友「孤寒」。女生初時以為男友家境差，後來發現男友每月生活費多達3萬元，卻將錢全用到打機上，除買齊所有遊戲主機及大量遊戲外，更會毫不猶豫購買要價逾1.6萬元的電腦顯示卡，無奈問：「金錢觀唔同應唔應該分手？」有網民提醒拍拖時不是「奉旨要請食飯」，建議她和男友討論雙方的儲蓄和消費習慣再作打算。



有女子在討論區發文，埋怨男友寧願把錢花在價格高昂的電腦硬件，也不投放在她們的生活上。（《極度俏郎君》劇照）

樓主在Dcard討論區以「男朋友生活費多過我好多倍」為題發帖，先透露和男友拍拖食飯時，對方顯得很「孤寒」，「食茶餐廳同快餐店係我哋嘅日常」。即使大時大節，甚或慶祝生日時，男友都堅持「AA制」，「我成日會買禮物畀佢，但佢好少回禮，可能我畀5次佢先回我1次」。

原以為男友家境一般，但樓主後來發現他每月有近3萬元的生活費，更會毫不猶豫購買價值逾$1.6萬的電腦顯示卡，而她每月要兼職工作，「我得$8,000，全部自己賺，仲要負擔學費」。

樓主續指上男友家時，對方表示「基本齊晒市面上所有主機同埋遊戲」，這才驚覺「原來佢啲錢使晒落遊戲到」。樓主認為雙方金錢觀不同，男友把遊戲「優先於一切」，疑問到底是否提分手。

樓主指控男友每月即使有3萬多元的生活費，但拍拖只會到茶餐廳用膳，自己送禮物也不會收到回禮，認為男友相當「孤寒」。（《極度俏郎君》劇照）

有網民表示不解，認為男友用自己錢買喜歡的東西「有咩問題」，送禮物是樓主一廂情願。樓主回覆指，她是希望男友學自己養成儲蓄習慣，「唔想佢全部用晒喺遊戲到，識得分配吓」，始終有日他的父母不會再提供經濟支援，又透露男友除投放大量錢打機外，「佢𠵱家淨係收藏遊戲同模型都已經搞到就嚟要周圍借錢」。男友甚至試過向她借數千元「買幾張卡」，覺得男友太沉迷遊戲，未花時間陪伴，感到不被重視，而希望男友送禮物，「只係想尋求佢愛我嘅證據，因為佢只會以口頭形式表達愛意」。

有網民同情樓主，認為伴侶花心思送禮物，好應該回應對方心意，「遊戲咁緊要咪同隻game過世，做咩搵女朋友」，但部份人則認為樓主想法奇特，「送禮物一定要回禮？咁不如咪鬼送啦」、「男女朋友關係奉旨要請食飯？」、「期望人哋一定要回禮係咩心態」。

（Dcard）