男友唔幫手拎重嘢！港女哭訴：好心淡！1原因不捨分手　網民咁睇⋯

看到身邊人拿着重物十分辛苦，竟然不肯幫手？日前有港女在討論區發文大呻，指與男友約會當天要歸還一袋書，拿在手上十分沉重，男友卻不願意幫忙拿着，甚至在選購手袋時，「佢就寧願企埋一邊都唔肯幫我拎袋書」，樓主表示「平時佢睇衫叫我幫佢拎個袋，我都照幫佢拎」，故感到十分失望。

樓主表示當天拿書令到她的手都紅透，男友仍不幫忙，無奈問「其實佢係咪真係鍾意我？」。樓主坦言幾乎哭出來，又心淡到思考是否應該再跟男友一起，但念及對方平時待自己很好，故不捨得分手。有網民認為樓主的男友「真心過分咗喎」，指正常普通朋友如果見對方非常辛苦，也會主動幫忙，「通常就係呢啲小事先睇得出對方人品，建議分」。



樓主在討論區發文，埋怨男友不願意幫她拿着沉重的書籍。（示意圖 / Pixnio）

樓主在Dcard討論區以「想知大家嘅男朋友出街會唔會幫手拎嘢（唔係手袋）」為題發帖，透露約拿當天要歸還男友一袋書，因有一定重量，故希望男友能出手相助，可是對方「死都唔肯拎」，只有哀求時才勉強幫忙，但很快把書本要她自己拿着。

後來樓主到一家店舖看手袋，男友卻「寧願企埋一邊都唔肯幫我拎袋書」，因此對男友的自私行為感到相當失望。「全日袋書都係我拎，拎到我隻手紅晒佢都冇主動出聲話幫我拎下」。

儘管樓主反思不應該選擇在逛街的日子還書，但對於男友拒絕援手仍感到十分傷心，坦言「有幾次想喊出嚟，不過係佢面前忍住咗」，也對男友「有種心淡嘅感覺」，甚至會思考是否應該繼續一起。惟樓主補充指不值得為這麼小的事而分手，「佢平時都對我好好，但就好似好抗拒幫女人拎嘢咁」。

樓主表示對於男友拒絕伸出援手感到十分傷心，產生心淡的感覺。（《飛黃騰達》劇照）

有網民認為把書本還給男友後，就應該讓他取回自己的物品，又建議樓主下次把東西歸還時，應先打聽對方是否方便拿着物品。樓主回覆稱「其實前一日我有同佢講話還返袋書畀佢，佢話可以我先拎出嚟」。不過，網民指如果男友知道女友要帶着重物外出，卻又嫌重不肯拿着，認為他人品有問題，「真心過分咗喎」、「通常就係呢啲小事先睇得出對方人品，建議分」。

有網民直指樓主的男友「可能真係唔識（紳士風度）」，認為對方有「有調教嘅空間」，建議應給予對方機會學習或觀察多一段時間再作考慮，「大家都係由幼稚變成熟，始終人係需要時間同空間成長」，覺得男友「應該係平時無經驗先會咁」。

（Dcard）