港媽首遊深圳2晚花近萬元　稱感覺平淡：退休都係留港　網民咁睇…

【深圳旅遊／北上消費】愈來愈多港人到深圳旅遊，認為飲食消閒等都較香港便宜和多選擇。有港媽則在討論區發文講述首次到深圳旅遊的感受，表示在旺季時到深圳，住2晚酒店連交通食宿、購物等，花費近1萬元，形容當地的酒店住宿不便宜，而飲食消閒也不適合自己，而且道路車多，「啲人揸車粗魯，鍾意呠人」。港媽坦言深圳的整體物價約便宜香港三分一，而店員的服務態度良好、人口年輕充滿活，但自己喜歡香港的生活，表明「退休都係留返在香港」。帖文惹來不少網民回應，有人認同指深圳消費昂貴，飲食口味與港人截然不同：但亦有人指是否喜歡北上是個人喜好不同，更指「唔鍾意咪唔去囉」。



有網民認同指深圳消費昂貴，飲食口味與港人截然不同：但亦有人指是否喜歡北上是個人喜好不同，更指「唔鍾意咪唔去囉」。（示意圖 / GettyImages）

樓主在親子王國討論區以「有無人一樣，北上深圳覺得無乜特別」為題發帖，表示自己在旅遊旺季時到深圳旅行。透露酒店連早餐和稅款，1晚要花費$2,200，而當地食物以中式菜餚為主，偏向辣味和油膩，她加上不喜歡每餐都吃中菜，但中菜以外其他菜一般，「有去酒店食貴日本嘢，都冇香港咁好食，覺得選擇不多」。

在消閑娛樂方面，樓主認為深圳的商場「千篇一律」，而且空調不足，售賣的外國品牌也較香港貴，大嘆「行行吓都幾悶」。她提到雖然深圳搭地鐵尚算方便，但路面擠迫，「啲人揸車粗魯，中意呠人」，所以不能放鬆地散步。

不過，樓主表示深圳也有值得欣賞的地方，例如店員的服務態度良好、人口年輕充滿活力，部份國產電動車和手機品牌美觀而且價格不貴，整體物價比香港便宜約三分之一。但樓主認為香港有來自世界各地的食物和人種，以及融會中西的文化，因此「退休都係留返在香港」。

樓主透露酒店房價1晚要花費$2,200， 食物偏向辣味和油膩，加上商場大多千篇一律，大嘆「行行吓都幾悶」。（網上圖片）

不過，有網民認為樓主的行程「超豪華」，指自己在內地住的酒店1晚只需約$300，加上花費¥137（約港幣$151）按摩，笑言「1晚住$2,200，夠我一家去玩3日2夜有多喇」。樓主在留言提到行程共花費近1萬元，當中「食飯食嘢$2,000、買衫文具$2,000、酒店2晚$4,500、頭等車票$800」。雖然她覺得不需要搭飛機就能到別處旅行是相當方便，但不會經常到訪內地，更表明「諗諗吓留返在香港消費好過」。

帖文引來網民熱議，有人同意深圳消費不便宜，更分享在過去的復活節到深圳旅遊，附上點餐記錄截圖，留言稱「除咗交通不覺得消費特別平」。從點餐截圖所見網民1行3人點選了1份小食、2碗越式粉麵和3杯飲品，共花費人民幣¥197（約港幣$213）。該網民坦言「唔覺得抵，份量仲要好少」，不滿指「去玩吓就算，一定不會長住」。

網民分享深圳點餐記錄的截圖，認為不算便宜。（親子王國）

亦有人回應指是否北上消費純粹個人喜好，「正如我都唔覺得日本有咩特別， 但大把人當鄉下。唔鍾意咪唔去囉， 好簡單」、「深圳有很多美食，最好減少遊日增深港消費」、「我反而覺得香港出旺區無特別，樓下都剩低唔抵食小食」。

（親子王國）