衰！皇后山邨住戶疑外牆裝射燈24小時長開　對面戶遭強光照射崩潰

已所不欲，物施於人，這樣擾鄰的行為真的好嗎？有居於粉嶺皇后山邨的居民近日在網上發帖，大呻對面大樓的住戶疑在外牆裝設強力射燈，而且長時間開啟，由於強光日夜不斷直射他家中，令他不勝其煩。有網民看完照片都批評該住戶行為擾鄰，以光線影響他人的住屋環境，建議樓主通知管理處及報警；亦有網民指強光算得上風水上的「光煞」，提醒樓主盡快處理。



有網民懷疑對面大樓的住戶裝設射燈，日夜長開光線極強的電燈，光線直射其家中。（FB圖片）

慘遭強光照射的皇后山邨居民在網上發帖大呻苦況，其後帖文被轉貼至多個社交網站群組，當中包括黃大仙區居民的Facebook群組。帖文附有多張照片，指對面大樓有住戶疑似裝設射燈，其光線直射他的家中，令他氣憤表示「咩玩法呀，裝個射燈射住人哋屋企」。

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從樓主上傳的多張圖片可見，射燈範圍不小，光線刺眼。其中1張照片顯示樓主在光線較暗的室內拍攝，對面大樓住戶的射燈形成1個「大光球」，正對樓主家中梳發，就算樓主用整排衣服遮擋，仍能看到強光。

樓主生氣表示，該單位的射燈「由朝開到晚上，佢都唔熄燈，已經好多日啦」。有網民回應樓主時借用電影《行運超人》中的劇情，指「呢啲叫光煞，係咪得罪人」、「風水佈局？」、「係咪斷蟹（電影中鄭中基所飾演角色名）嚟㗎」，而樓主就表示「無得罪人呀。同佢哋三唔識七」。

有網民借用電影《行運超人》中的劇情，笑指該強光是風水上的「光煞」。（《行運超人》劇照）

不少網民鬧爆裝射燈的住戶，「好衰格呀」、亦有人形容「成個太陽咁」、「光到咁真係瞓都瞓唔到」。有網民就笑言樓主應裝上鏡反射光線「以牙還牙」，「放塊大鏡出去鏡面寫上反彈防護罩畀佢熄燈時睇」、「反射返俾佢自己嘆返」。同時有網民認真提出建議，叫樓主找管理處投訴並尋求職員聯絡住戶進行處理，如果未能解決就報警求助。

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