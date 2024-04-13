女兒離婚10年　父母常找前夫聚餐迫復合兼哭訴要孫　1招應對點知…

父母多年來總在幻想女兒和前夫復合，這是什麼執念！外國有女子在雜誌專欄投稿，指和前夫離婚10年，但父母一直要求復合，常不通知她就邀請前夫上門吃飯，強迫2人互動，氣氛極尷尬。女事主形容前夫為人自私，已3度離婚，每恢復單身都會對她求愛，母親更會哭訴想要外孫，她試過帶新男友回家，卻遭父母冷待兼奚落，近年只好減少探望，可惜母親最近要做手術，她始終要回家照顧，已打定輸數將被迫見前夫。



樓主離婚後父母仍然邀請前夫到家中出席家庭聚餐，並渴望她們能夠復合。（示意圖 / Getty Images）

外媒報道，1名失婚女子投稿至雜誌的家事專欄，大呻父母對前夫極度迷戀。樓主已離婚10年，但父母總瞞着她找前夫回家吃飯，一再要求她給前夫機會，強迫2人互動，變成尷尬家庭聚餐。

樓主透露每次去探望父母，兩老總希望她與前夫重修舊好，母親更會含淚抱怨想要更多外孫。她批評前夫為人自私，夫妻相處會擺出咄咄逼人態度，離婚後她生活幸福，已對舊愛不感興趣。她順利交新男友，滿心歡喜向父母介紹，新歡卻遭他們冷待，還搬出前夫做比較，肆意奚落，從此不再向兩老交代戀情。

父母隱瞞樓主暗中邀請前夫到家共進晚餐，試圖製造兩人復合的「假象」。（示意圖 / Getty Images）

她大呻前夫至今3度離婚，每次恢復單身都要求復合，已一再拒絕，近年她只能減少探望父母，希望減低2人對前夫的「痴迷」。不過，母親最近要做手術，她是兄弟姊妹中唯一無孩子的，已打算回家照顧母親，打定輸數被迫見前夫。

專欄團隊認為她應向父母列出條件，如再強迫她見前夫，或提前夫的名，她就轉身離開。樓主父母所為也令網民不解，為何他們覺得迫女兒和前夫復合無問題，而前夫竟多次同意見面，有人同情樓主，表示「我哥也邀請我前夫去他婚禮」。

（綜合）