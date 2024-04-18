17歲高中生性侵女同學！約剪髮趁機硬上　罪成後害父親也要賠償

台南有17歲男高中生與同校女高中生是好友，兩人相約到男生親戚經營的髮廊剪頭髮，其間男生趁與女生獨處時獸性大發性侵對方，女生不甘受辱向家人哭訴，再由父母陪同下報警。男生最後依照強制性交罪判交付保護管束。由於男生在民法屬於限制行為能力人，其父親須負上賠償責任，判男生與父親需賠償女生30萬新台幣（約7.5港元），還要各賠10萬新台幣（約2.5港元）給女生的父母。全案可上訴。



男生趁與女同學獨處時性侵對方，其後更辯稱女生同意，最後被判強制性交罪成。（非當事人，示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，阿信與小玲（均為化名）是同校的高中生，2人某日與另1名朋友相約到阿信親戚經營的髮廊剪髮。

不過當他們抵達店內時，才知在晚間7點才可剪髮，阿信於是帶着小玲及友人到樓上房間聊天玩手機消磨時間。後來友人有事先離開，阿信趁與小玲獨處時，竟獸性大發性侵小玲。

由於阿信未成年，屬民法限制行為能力人，父親須負上賠償責任。（GettyImages）

小玲一心只想剪髮，料不到會遭性侵，不甘受辱向家人哭訴，在父母陪同下報警。阿信曾辯稱，當時載友人回家後，他折返理髮廳，在房間內與小玲嬉戲，於女方同意下才發生性行為。

不過，阿信的說法不被法庭採信，判強制性交罪罪成，並須交付保護管束。由於阿信未成年，屬民法限制行為能力人，父親須負上賠償責任，法庭判阿信與父親需要賠償小玲30萬新台幣（約7.5港元），還要各賠10萬新台幣（約2.5港元）給小玲父母，全案可上訴。