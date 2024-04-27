呃秤？大埔買滷水五花腩　過磅$29店員話$39咁解釋　事主：唔老實

買餸也需要「金睛火眼」，提防受騙！近日有網民在大埔某滷水店買滷水五花腩，當時見到電子磅顯示價格為29元，但收銀的女店員卻要求她支付39元。女事主即時提出反對，女店員就指是未按鍵，電子磅所示價格出錯，惟當女事主要求重新再磅時，價格仍顯示為29元。至此，女店員同意收取29元，但仍堅稱「師傅無撳到佢個掣」，令事主不解之餘，也懷疑店舖是否別有用心，故批評店舖「唔老實」。



有網民在大埔某滷水店買滷水五花腩疑遇「呃秤」，電子磅顯示價格為29元，但收銀的女店員卻要求她支付39元。（資料圖片）

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，狠狠批評大埔某滷水店「唔老實」，並分享不快經歷。她稱日前傍晚約5點到店購買滷水五花腩肉，當時見到五花腩肉上磅後，師傅已按鍵秤重，電子磅顯示價格為29元。沒想到收銀的女店員卻快手拿起腩肉放進袋中，並要求她付39元。

樓主即時提出反駁，然而女店員卻辯稱師傅未按鍵秤重，「個女人係都不斷拗話師傅無撳到佢個掣，價格錯」。樓主堅拒接受相關說法，直接詢問對方是日售價並要求重新秤重，女店員只好將腩肉重新過磅，結果顯示確為29元。之後女店員邊收樓主29元，邊重複指「師傅無撳到佢個掣」。樓主甚是不解，認為親眼見到師傅按鍵，且再次過磅也是女店員親自動手，均顯示29元，並在帖文反問，「如果無撳掣佢可以補撳，點解仲係$29，價格錯又肯只收我29？」。

樓主續指平日也不時到店買五花腩，價格多為每條20多元，「真係未試過要$39咁貴」。再者，她懷疑對方以為她未有看清電子磅顯示屏，而意欲收多她10元，故批評對方「唔老實」。

樓主懷疑店員以為她未有看清電子磅顯示屏，而意欲收多她10元。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，有人認為女店員說法有矛盾，並批評她不誠實，甚至懷疑她是否故意想多收錢，「無磅又點知39蚊？」、「無磅又點知有幾重？收幾錢」。亦有網民指幸好樓主及時發現，亦有人建議她舉報，「好彩你眼利」、「報海關放蛇啦，有些人要見後果才認錯」。

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