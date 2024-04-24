單親母手頭緊絀遲交租　建議肉償抵租金　男房東傻眼最後咁解決

一個人陷入經濟困難，難免會有鋌而走險的念頭。台灣1名男房東近日在網上上載和女租客的對話截圖，顯示女租客最近離婚，而且要照顧小孩，雖然有數份兼職工作，但手頭上仍然緊絀，希望可以寬限數天，但由於她想遲大約兩星期才交租，房東比較為難，女租客竟提出肉償抵租，房東大驚詢問網民意見，但網民反批房東不應上載對話，令到當事人更加難堪。

事後房東刪除該截圖，但又上傳後續對話的截圖，表示願意按照對方需要，由她決定何時交租，並為上載對話內容一事道歉，女租客接受其道歉，並相約一起用膳，感謝房東寬限多日交租，網民紛紛批評「真的不懂到底還要再貼出來幹嘛，真的想幫助她，請你好好跟她協調」，亦有人指「劇本幾好」，質疑事件純屬虛構。



女租客解釋自己「剛離婚，然後帶着小孩」，懇求寬限數天才交租，房東指出可否本月20日繳交，但她表示「真的無辦法」，突然建議「身體償還你可以接受嗎？」，房東傻眼回覆「什麼意思？」。（網上圖片）

涉事男房東在Threads上傳兩人的對話，可見到了本月14日女租客仍然未交租，於是他私訊對方催租，女租客先是道歉，並解釋自己「剛離婚，然後帶着小孩」，自己打數份兼職，同時懇求寬限數天後交租，房東叫她提供確切日期，租客則請求可否本月25日至28日，面對延遲兩個星期才交租，房東都有困難，反問可否本月20日。

女租客表示「真的無辦法」，又突然建議「身體償還你可以接受嗎？」、「很抱歉我真的這樣不應該」，房東回覆「什麼意思？」，同時在Threads詢問網民「房客這是什麼意思？」，網民紛紛留言指「可能她真的有困難，你這樣上載令她更難堪」、「小心陷阱」、「你接受等同乘人之危」。

男房東對事件感到匪夷所思，但網民抨擊他不尊重女租客的私隱，亦有人質疑事件真偽。（示意圖/Getty Images）

男房東事後刪除帖文，但後來又上載後續的對話截圖，可見他拒絕建議，同時願意任由對方何時方便才交租，叮囑對方「好好愛自己」，同時為早前上傳對話截圖而道歉，租客接受其道歉，希望一起用膳，以感謝寬限多日交租，網民再度抨擊，「覺得你有點沒公德心，一直把對方和你的訊息上載給大家看？什麼心態」、「人家的私隱不需要讓網路看到吧，這樣做令人有何感想？」，亦有人開始質疑整件事都是虛構。

（Threads）