賤！躁男暴打兼扯爛前女友衣物　全裸拖出街任圍觀　法庭判決出爐

分手要狠，但不應狠到訴諸暴力！福建1名男子和女友分手後，前往對方經營的店舖，要求她退還交往期間男方所贈送的財物，遭女方拒絕後，躁男竟向前女友施以拳打腳踢，甚至撕扯其身上所有衣物，繼而將全裸的前女友拖出店外任由途人圍觀，過程約10分鐘。受害人事後報警，躁男被捕後認罪，被判入獄5年，同時賠償受害人3,050人民幣（約3,300元）。



男子獲知前女友拒絕退還交往期間所贈送的財物後，立即向對方拳打腳踢，甚至撕扯其衣物，繼而將全裸的前女友拖出店外任由途人圍觀。（示意圖／Getty Images）

最高法院、全國婦聯會同全國總工會於本月15日發布多個婦女遭暴力對待的案例，其中1宗發生在去年6月24日早上8時許，1名戚姓男子與呂姓女友因感情糾紛而分手，戚男前往對方經營的店舖，要求呂女退還交往期間送給她的財物。呂女當場拒絕，戚男於是毆打她，繼而撕扯其衣褲，令到呂女全裸。戚男其後更強行將呂女拖到店門前的馬路邊，不但當眾用言語侮辱對方，而且呼叫途人圍觀，過程持續約10分鐘。

法庭判處躁男有期徒刑5年，賠償受害人3,050人民幣（約3,300元）。（示意圖/Getty Images）

女受害人同日報警，經診斷後證實輕微受傷。福建省福州公安局倉山分局堑天後展開調查，到了同年7月7日，倉山區檢察院以涉嫌強制侮辱罪批准拘捕戚男，案件提堂後，戚男在庭上認罪，對於為呂女造成的傷害表示真誠悔罪，願意向她道歉賠償。

法院裁定強制侮辱罪成。 判處戚男有期徒刑5年，賠償呂女3,050人民幣（約3,300元），戚男事後沒有提出上訴。

（綜合）