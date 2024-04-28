港女想搵醫生男友　3點勁吸引強調非貪錢　1句話提及護士竟惹不滿

身穿白袍的男醫生有莫名的吸引力！有女生近日在網上發文，渴望結交醫生男友，她從小就對醫學感興趣，愛追看醫生劇，特別愛穿上醫生白袍的男人，當自己和家人身體不適，她會馬上上網了解病徵，有醫生男友「可以成日聽佢講啲醫學知識」，自己的工作工時長不愛男友「痴身」，故工作忙碌的醫生正適合。女生強調自己非「拜金港女」，本身收入不低，但擔心「正常樣嘅醫生男仔應該已經會有好多護士埋身」，無奈只能「FF（幻想）下算」。



網民認為她對醫生抱太多幻想，也有人指女生只是分享擇偶條件並無不妥，但不少網民認為其言論不尊重護士，「佢哋有自己嘅專業，返工唔係為咗識異性」。



有女大生在討論區發文，表示渴望認識1名當醫生的男朋友。（示意圖 /《浪漫醫生金師傅》劇照）

樓主在Dcard討論區以「好想識個醫生男朋友」為題發帖，表示從小對醫學感興趣，「所有醫生劇都有追，特別鍾意睇人哋做手術」，特別喜歡穿醫生袍的男生，「每次喺醫院見到着醫生袍嘅人都有種說不出口的吸引」。每當自己或家人身體不適，她都會上網「睇晒所有起因、治療、診斷方法等等」，如果有醫生當另一半，「仲可以成日聽佢講啲醫學知識，諗起都開心」。

樓主續指，「好多人話同醫生拍拖嘅最大問題係無時間陪伴」，但她很獨立、工時長「成日要OT」，不喜歡男生「太痴身」，故很適合跟醫生拍拖。她強調自己「非拜金港女」，「絕對接受AA／經濟濟獨立，自己人工唔算低，照顧自己生活絕對足夠」，發文旨在分享擇偶條件，「我又無話咩非醫生不嫁」、「而且真心我唔係為錢」。不過，她覺得美夢成真機會不大，「正常樣嘅男醫生應該有好多護士埋身，所以都係由我喺度FF（幻想）下算」。

樓主指自己對醫學感興趣，特別喜歡穿着醫生袍的男生，但認為男醫生容易招來護士仰慕。（示意圖 /《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

帖文引起熱議，有網民認為如果樓主一心結識醫生，最好方法是讀書當醫生，接近他們圈子，又提到醫生自身條件好，對女友的要求也較高，揶揄她可能看太多醫生劇集。帖文也引來不少醫科生或醫生回應，提醒樓主勿抱太大期望，醫生私下也是普通人，「大部份都幾摺」。樓主表示，醫生對她有種「致命的吸引力」，直言「諗起1個着醫生袍嘅人喺我面前怕怕醜醜就覺得可愛」。

不過，部份網民不滿樓主關於護士的言論，「作為護士睇到你咁講應該會唔係幾開心，佢哋有自己嘅專業，返工唔係為咗識異性」、「我睇完都唔開心，我當醫生係colleague（同事），從來無因為佢職業想埋佢身」。樓主反駁指未有針對所有護士，「唔使咁敏感嘅，我唔係話全部護士都一定係咁，咁一個男女失衡嘅工作環境呢種情況好正常，好似我都會覺得１個女工程師都會有好多男同事接近咁」。有醫護則笑指：「咁多年只係見過2個護士會溝醫生或者接受醫生溝」。

也有網民替樓主抱不平，認為她只在分享擇偶條件，「我明白你心情，最近覆診個醫生好靚仔好溫柔，勁沉船」、「我都覺得着醫生袍特別吸引！機緣巧合識到個醫生男朋友」。

（Dcard）