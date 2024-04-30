離譜！婦人搭車突被人拖落車跌倒仲咁做　女兒慨嘆：社會太冷漠

台灣基隆市有婦人坐公車站在車門等下車時，疑後方男子不滿她擋住車門，車門打開時強行將婦人摔下車，再大力踢補上一腳，事後逃去無蹤，由於過程被車上閉路電視全記錄，警方現正追查疑犯身份。受傷婦人女兒林看到影片後難過落淚，有感母親無端遭襲擊，卻沒有人幫忙捉住施襲者，更沒人扶起母親，感嘆「社會太冷漠」。



張姓婦人在104路線公車上遇襲，過程被車上閉路電視全記錄。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，事發4月25日下午2時半，基隆市55歲張姓婦人正乘搭104路線公車。從車內閉路電視拍下影片可見，當車快到站時，她站在車門後準備下車，後面有男子疑不滿她擋在前面，不斷出言挑釁，「為何不下車故意擋着他」，還人身攻擊「那麼胖跌倒跌不死」；到車停下來時，男子搶先下車，其間強行將張婦從車上拖下車，張婦失平衡跌倒地上受傷，該男子更乘機再大力踩她一腳，然後逃去無蹤。

婦人女兒林女其後受訪指出，母親站在車門後抓住欄杆，沒想會被突襲，母親的頭撞到地上受傷，事後母親被嚇倒，連夜睡不好，她呼籲市民搭乘公車要多留意保護自己。

警方仍未抓到男子，林女指事件讓她感到十分難過，心疼母親無故受傷之餘，也慨嘆沒有人幫忙，「當時沒有人幫忙抓人，也沒有扶起媽媽，社會太冷漠」。基隆市警局將調查乘車刷卡紀錄及閉路電視影片，追查涉案男子身分，全案依傷害罪處理。