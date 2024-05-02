內地男進手機店黐Mon貼　未付款欲離開被攔截　突爆1句話震驚全網

天下間哪有免費午餐？內地日前有男子到佛山一手機維修店，要求為其手機貼上熒幕保護貼，不過事後竟想直接離開，老闆見狀馬上叫道「你還沒給錢，在這掃碼！」。不料男子一臉疑惑詢問「掃什麼？」，又表示他之前在東莞每次貼膜都是免費。擾攘一輪，老闆理解對方或許是在專賣店買手機，所以才有免費貼膜售後服務，故向對方澄清他只是二手手機店，催促男子趕緊付錢。男子深感不忿，丟下5元人民幣（下同，約5.4港元）便離開。有網民對事件感到傻眼，「他是怎麼做到如此理直氣壯的」，又揶揄「牢飯也是免費的」。



佛山有男子到手機維修店，貼上熒幕保護貼後，聲稱自己貼膜從沒付過錢，試圖直接離開。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發4月28日（周日），佛山有男子走進手機維修店，店主為其手機貼上熒幕保護貼後，竟聲稱自己貼膜從沒付過錢，試圖直接離開。網上流傳當時店內閉路電視畫面，只見老闆大聲叫道「你還沒給錢，在這掃碼！」，正準備離開的男子回過頭來一臉疑惑，詢問「掃什麼？」，又表示「我這個貼膜免費的」。

老闆不解，問其什麼貼膜免費的，男子解釋之前在東莞那邊每一次貼膜都是免費。老闆聽後傻眼，回覆「你在東莞免費，在我這裏沒有免費的」。男子又稱「『他』說全國貼膜都免費，去哪裏都可以貼」，老闆頓時理解，對方原來是在專賣店買手機，所以向男子表示，這裏不是手機專賣店，所為沒有全國聯保或連鎖之類服務。

然後男子看向老闆前方玻璃櫃，指「你看你這裏不是也賣很多手機，還不是一樣的」，老闆澄清他只是二手手機店，並催促男子趕緊付錢。男子深感不忿，斥罵老闆「這不坑我了這人」，然後丟下5元人民幣。疑因金額不足，老闆曾喝斥男子「回來」，但男子說「已經給多你了」後便怒氣沖沖離開。

事件引來網民熱議，直斥男子奇葩，「他是怎麼做到如此理直氣壯的」、「自己長這麼大，還從未聽說過貼膜有免費這一說」、「牢飯也是免費的」、「我遇到的更奇怪，華為顧客買華為的機，來我Vivo（維沃）專賣店叫我們免費貼膜，可不可笑？」不過亦有人覺得沒有必要和客人計較，「人家只是誤會而已，格局打開，沒必要計較這些蠅頭小利」、「成本不到2塊錢的東西，收了5塊還不夠啊」。

（綜合）