暗戀女同事！有顏值40歲港男稱被掃手指好啱傾　唔敢表白急問點算

想追女仔又不敢主動出擊，點算？有40歲港男在討論區發文，表示自問「顏值都算仲可以」，現暗戀女同事，形容對方雙眼像「情人」般非常迷人，雖然她在公司甚少說話，但總是會含蓄回應自己，又強調對方「每次都會主動向我說話」。樓主提到雙方對話時，女同事「上身向我方向傾前」，又會忽然「而且每次遞送東西時不解她為何每次都掃到我幾隻手指，對話時亦都可以企得好近好近」；不過，當樓主以同樣的方式向女同事示好，對方就會有所避忌，所以只會傾談公事。樓主稱不敢向女同事有進一步行動，無奈問「我究竟應該如何處理」。



不少網民指斥樓主「膽小」、「弱者」，只會空口說白話，卻沒有實質行動。亦有網民認為對方刻意保持距離，除了公事再無其他，反映女同事未有對樓主感到興趣，認為他們注定無下文，笑言「留機會給另一位男士啦」。



有40歲港男在討論區發文，表示暗戀着女同事，但不敢跟她有進一步行動。（示意圖 /香城映画《脫毒工程2024》截圖）

樓主在香港討論區以「暗戀咗個女同事但關係卡住推前唔到」為題發帖，指自己40歲，暗戀1位看似較自己年輕5年且單身的女同事，他認為自己的經濟能力不俗，收入較女同事多，「顏值都算仲可以都仲有女𥄫下」。樓主稱察覺到女同事對工作充滿熱誠，對方的雙眼像「情人」般非常迷人。

樓主指雖然該名女同事在公司甚少說話，但總是以「低頭工作或是不望着我」的方式回應自己，而當她知道樓主與其他同事對話時，才會上前「搭嗲」，強調該女同事「每次都會主動向我說話」。

樓主認為自己的收入和樣貌也不俗。（示意圖 /《我的少女時代》劇照）

樓主憶述有次與女同事單獨工作時發現雙方很投契，感覺她常常哈哈大笑，變得像「年輕少女」。提到雙方互動時，樓主稱當對方遇到感興趣的話題，就會「上身向我方向傾前」，而遞送物品時「為何每次都掃到我幾隻手指」。惟當樓主欲以同樣的方式回應，女同事卻「起晒鋼」有所避忌。樓主稱目前只與對方停留在工作層面的對話，無法談及私事，見面時也不會有眼神交流。

上司曾試探樓主是否有意追求該名女同事，但他直言「我當然係打死都唔認亦無否認」，卻認為女同事應該感覺到他的追求，「搞到我推進唔到，想whatApps搵佢吹吓水或者約出嚟我都唔敢博」。樓主直言內心期望與女同事的關係能出現突破，慨嘆自己可能要數個星期才與對方碰面1次，無奈問「我究竟應該如何處理」。

樓主認為與女同事非常投契，但她對自己則有所避忌。（示意圖 /香城映画《脫毒工程2024》截圖）

不少網民指責樓主「膽小」、「弱者」，只會空口說白話，「講就天下無敵，做就無能為力」，嘲笑他如果沒有實際行動力追求女同事，結論就是繼續上網。有網民建議樓主「直接啲約佢出街睇戲食飯」，假如女同事每次也應約，就直接跟她表白「話想佢做女朋友就得」；又認為對方第一次便應約，就是「成功咗一大截」。

不過，有網民大潑冷水，指「你一主動人地就起晒鋼保持距離，即係人地未對你有意」，而且樓主又不敢主動追求女同事，結局必然是沒有下文。樓主隨後補充稱「溝女我機會大把，平日久唔久都有陌生女人埋身，純粹我個人寸，只溝自己心儀的，為一棵樹放棄一整片森林」。

（香港討論區）