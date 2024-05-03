一陽指？大叔為抽心水款式　狂搖玩具盲盒仲咁做　店家怒發片尋人

呢種行為好無品！尖沙咀一間玩具店在其社交平台專頁，發布影片尋人。指1名已上年紀的男子，在店內的貨架先取下1個玩具盲盒狂搖，然後左手再取多1個重複相同動作。然而他不但搖盒估算玩具款式，更出動「一陽指」篤穿紙盒窺探，過程被店內閉路電視全記錄，店舖職員指，男子將貨品放回原位一走了之，並無購買，「現請當事人迅速與本店聯絡，傳授其武功心法得以傳承，否則報警求助」。

影片一出不少網民留言，「大力金剛指？」。有人則認為不可放過這人，「盡快報警，不能姑息」。



中年男子在店內貨架先取下1個玩具盲盒狂搖。（影片截圖）

尖沙咀1間玩具店在Facebook專頁發文及影片，題為「究竟係邊一門派絕學？」，樓主指翻查分店閉路電視後，發現有男子在店內貨架，先用右手取下1個玩具盲盒狂搖，然後左手再取多1個重複做法；男子一度將盒放回架上再取下，他不但搖盒估算玩具款式，更用手指使勁「篤」穿紙盒，想要窺探當中款式；他望了洞口一會，似乎看不出是什麼，便將貨品放回原位一走了之，並無購買。

樓主於網上發文及影片予以譴責，「現請當事人迅速與本店聯絡，傳授其武功心法得以傳承，否則報警求助」、「當事人肆意踐踏和傷害店舖與客人間感情，嚴重遺反基本準則，如再發現同類事件，客人後果自負；本店或成最大贏家」。

帖文一出，不少網民留言，有人笑稱，「這是失傳已久的《一陽指》神功，沒想到如今還能在fb上看到。」、「大力金剛指？」、「原來是一指超人」、「搞搞震無幫襯就係呢啲人」。樓主回應「有客人話係紙飲筒嘅天敵，我笑咗」。

亦有網民認為他的行為無品。另有人則建議不用搖得那麼辛苦，「識買成set買」、「其實要咁樣，不如買明盒啦！有啲款比原價還要平，何必整爛佢呢……你睇到咩款，就冇咗抽嘅意義」，「有啲舖頭冇監管仲慘，成個頂爛晒，基本一拎上手係睇到咩款」。更有不少人認為他的行為涉犯法，「刑毀喎，拉得」、「盡快報警。不能姑息」。