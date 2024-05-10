背後是懸崖！雁蕩山攀岩「塞車」多人被困　危站半空要早走需付款

背後是懸崖，這場面實在太驚險了吧？攀岩也會「塞車」！內地民眾早前都把握「五一黃金周」假期到國內景點旅遊，除了令多條主要公路交通繁忙外，浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩竟然出現「塞車」場面；遊客於景區攀岩時，因人數過多致攀岩路線擁堵，大批遊客最終懸掛在半山腰超過1小時。現場影片日前於網上瘋傳，見岩壁上佈滿遊客，身後就是空蕩蕩的懸崖，畫面看來十分嚇人。被困人士憶述，當時前後都動彈不得，逾1小時後才能解困。



事後景區職員稱，若遊客因被堵感到害怕可叫救援，惟每位收費300元人民幣（約330港元）。此舉惹來大眾熱議；景區其後發聲明道歉指，目前景區正進行內部整頓，暫停售票，待預售系統升級後再次開放。



浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩景區因遊客過多致「塞車」，大量遊客被困半山腰，場面十分嚇人。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，該攀岩「塞車」事件發生於近日五一黃金周期間，地點為浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩景區；因當時攀岩區人潮過多，導致部分遊客在半山腰上「塞車」逾1小時。從網上影片可見，當時幾乎每根岩釘腳踏都佈滿遊客，懸掛在半山腰上，動彈不得，腳下更是萬丈深淵，險象環生。

有被困網友透露，在現場等了1個多小時，等到雙腿發軟；亦有人憶述，「當時就是被死死卡住了，前面後面都動彈不得」；更指當時有小朋友體驗攀岩，隨時有可能出現險況；有人則表示，有遊客因受驚不斷哭喊。

有景區工作人員回覆指，假期致大量遊客到訪，有人速度慢或停下拍照「打卡」，便引致擁堵情況；並指景區已實施限制人流。工作人員續指，景區保障遊客安全，故攀岩項目設監控、而且遊客身旁都有教練；如有遊客被困山上，可叫救援；惟每位收費300元人民幣。工作人員表示，由於很多遊客覺得好玩而叫救援，故從之前免費救援，變成實施收費。

事件在網上熱傳後，不少網民高呼嚇人，「看到都要嚇死了，只能說遊客膽子真大」、「我看到都腿軟了，這些人是怎麼做到在半山腰掛1、2個小時的」。而部份網友則表示，若景區接待不了那麼多人，就不要放那麼多人進入景區。

對於遊客被困事件引發熱議，景區其後發聲明道歉，指因人流預判不足，缺少預約購票等有效限制人流措施，加上現場管理不到位，致遊玩路線擁堵；目前已暫停售票，進行內部整頓；並指待預約系統升級完善後，景區會再次開放。

（綜合）