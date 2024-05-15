新婚數月好甜蜜　人妻驚悉丈夫手機暗藏「心寒秘密」　網民籲快逃

不少人都有觀看色情影片的習慣，理應不會影響到其他人。台灣1名新婚人妻在網上表示，翻查丈夫手機，進入相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，見到不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播自慰時用螢幕錄製的影片，丈夫更進入和偷拍有關的群組。人妻當刻大感崩潰，「覺得老公心靈出軌」，有網民批評「可憐的男人，看個片而已被說心靈出軌，搞不好做個春夢然後對象不是你，你也會說他出軌」，但亦有人認為「除了偷拍的不行，其他都很正常」、「看到『偷拍的群組及影片』，快逃，真的。你不知道他會不會把你的影片也流出去」。



樓主感到崩潰。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友感情要好，交往3年期間，樓主知道男友有自慰習慣，但無阻恩愛，他們今年初結婚，新婚數個月仍然非常甜蜜。雖然知道彼此手機密碼，但他們互相信任，甚少翻查對方手機，他們偶然不在一起，「也會電愛，滿足彼此當下不能大戰一場的空虛」。

樓主日前純粹好奇，翻查丈夫手機相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，發現數張不同女生自慰的裸照和自拍影片，丈夫觀看情色直播自慰時，更用螢幕錄製影片。樓主甚至見到丈夫進入關於偷拍和自慰相關群組，樓主翻拍手機螢幕，形容當時「腦袋一片空白」、「覺得老公心靈出軌…有點承受不住我老公不為人知的另一面」，明白自己侵犯丈夫私隱，但糾結應否和對方攤牌溝通。

樓主見到丈夫進入關於偷拍和自慰有關群組，於是翻拍手機螢幕。（Dcard討論區圖片）

帖文引來多名網民討論，有人認為「你也太難搞了吧，難道要看着大悲咒打手槍？」、「連這樣都禁止是要逼老公出去嫖嗎？」，但亦有網民認為重點在於人夫進入偷拍群組，「如果是違法跟傷害他人行為，我不能接受，你還是鼓起勇氣打開看確認，先不要攤牌，記得蒐證」、「會加入偷拍群的人我真的不能接受」、「發現很多人都沒留意到偷拍…我也是色情影片行，其他我真的覺得不行」。

（Dcard討論區）