港鐵爭位│港女稱拖車大媽搶位撞人　雙方互拍照兼互罵：趕去投胎

乘搭公共交通工具最重要保持禮貌，切勿插隊搶位。有港女在網上表示，日前乘搭港鐵，正當登上列車時，後方大媽突然「衝上去打尖搶位」，其手拉車更撞到她。樓主忿忿不平出聲指責，但大媽不甘示弱反駁，雙方氣到互相拍下彼此容貌，又互罵「趕去投胎」。網民紛紛批評「呢啲拉車阿婆真係好過份，打尖就算，仲要車人」，亦有網民指目前只有一面之辭，認為切勿「跟車太貼」。



樓主指圖中大媽插隊搶位，其手拉車更撞到她。（facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

樓主在facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」表示，早前乘搭港鐵排隊等車，列車抵站後，打算如常進入車廂，豈料後方1名手持手拉車的大媽插隊，目的就是盡快進入車廂搶位坐下，最終如願以償，但樓主被其手拉車撞到，於是出言批評對方心急上車，怒斥「你趕去投胎」。大媽即場反駁，稱樓主比她更急，反指「你先趕去投胎趕」，雙方其後更取出手機，互相拍下彼此容貌。

樓主上載大媽相片，可見大媽正在戴口罩，身前有1架手拉車，網民紛紛批評「為咗搶位無所不用其極去打尖同推人」，更有人貼圖分享其他撞人的乘客，認為這種無品行為並非孤例；但亦有人認為未聽過大媽敘述，目前不應妄下結論。

（facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）