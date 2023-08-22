港男搭馬鐵稱遭女子撞開搶位　偷拍圖公審　網民：男人爭輸擺上網

乘搭港鐵「搶位」儼如一場「小型戰爭」，但落敗亦無須太介懷吧？有港男日前登上馬鐵列車時，打算上前坐上空位，但聲稱「行到去個位前面」卻被1名女子撞開，對方繼而坐下，港男心有不甘偷影對方，更上載至社交媒體企圖進行網絡公審。惟網民反應不預期，如迴力鏢插到樓主身上，網民揶揄他「一個男人，爭位爭輸咗，影張相擺上網公審，坐唔到，你（唔）會死呀嘛」。



樓主稱遭圖中女子撞開，對方繼而坐下，而且沒有道歉。（facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」表示，乘搭馬鐵期間，由於有人下車，所以他「見到有位坐就行過去，已經行到去個位前面」，豈料1名女子「一見有位就撞開我，自己坐」，而且對方沒有道歉，樓主被迫繼續站立，同時上載該名女子容貌，可見對方戴口罩，低下頭來，相信樓主乘機偷拍。

樓主以為可以網絡公審該名女乘客，更稱「叫大家小心啲，咪被佢撞」，惟網民卻不同意其行為和態度，紛紛留言指「可能真係好攰，好想坐下呢！算啦！」、「一個男人，爭位爭輸咗，影張相擺上網公審，坐唔到，你（唔）會死呀嘛，咪當佢係女人，讓俾佢囉，做男人大量啲」、「我咁大個仔都未被女人撞過」，亦有少數人支持樓主，「就算有幾攰都唔好撞人」、「唔關男女事」。

（facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」）